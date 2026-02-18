Marc Ciria: "Uno saca su cara y nosotros sacamos al mejor jugador de la historia”

Marc Ciria ya tiene cuartel general en Les Corts. La precandidatura ‘Moviment 42’ inauguró este miércoles su sede electoral en un local situado junto al Camp Nou, en un acto con música en directo, cerca de 150 asistentes y un mensaje que marcó el tono de la tarde: “Un llapis mai no dibuixa sense una mà (un lápiz nunca dibuja sin una mano)", frase extraída de la letra de la canción 'Llença't' de 'Lax'n'Busto'. El precandidato repitió la americana de la presentación como tal —“me dio mucha suerte”, bromeó— y reivindicó Les Corts: "Tenía que ser aquí".

La lona de Leo Messi

Ciria convirtió la lona de Leo Messi exhibida este miércoles por la mañana en Barcelona en el eje emocional del acto. “Hoy es uno de los días más felices de mi vida”, confesó, reivindicando la iniciativa como “el homenaje que no le hicimos cuando marchó expulsado del club”. El precandidato insistió en que la acción nace “desde el amor de lo que perdimos y de cómo lo perdimos, y nunca debió ser así”, y defendió que la marcha del argentino en 2021 fue “uno de los errores estratégicos más grandes de la historia del club”.

“Le necesitamos. Es estructural para el presente y futuro del Barça”, afirmó, convencido de que “la gran mayoría de socios quieren recuperar la emoción de tener al mejor jugador de la historia en su casa, de donde nunca debió salir". En ese sentido, y respondiendo ya a las preguntas de la prensa cuando le preguntaron por las similitudes con la lona de Laporta en 2021, que "uno saca su cara y nosotros sacamos al mejor jugador de la historia del futbol”.

Marc Ciria, durante la presentación de la sede electoral / Dani Barbeito

El candidato, cuando le preguntaron por los contactos con el futbolista, dijo que "nosotros hacemos bien las cosas" y que se trata de “un homenaje de socias y socios” para demostrarle que “no solo hay un altavoz”. “Sal a la calle y pregunta quién no quiere que vuelva Leo Messi al Barça”, retó. En cualquier caso, matizó que un eventual regreso como jugador no dependería del presidente: “Marc Ciria no puede ni debe decidir fichar o expulsar jugadores; eso corresponde a una dirección deportiva profesional”.

Las respuestas a Laporta

El precandidato también respondió con dureza a Joan Laporta. “Cuando habla de personas sin experiencia que pueden llevar al club a la ruina... ¿La ruina? En la ruina estamos, ¡en la ruina estamos! 850 millones vendidos, pérdidas de 230 millones, sin ‘fair play’ y refinanciando deuda", arrancó antes de añadir que "en 2003 también entraron sin experiencia. Si ponemos sobre la mesa quién tiene más experiencia para darle la vuelta al club, ganamos de calle”, aseguró.

Ciria defendió que su proyecto nace de la “responsabilidad” y no del oportunismo. “Nos sentimos expulsados del campo, donde llevar a un nieto cuesta 300 euros. Expulsados de la vida social, donde 500 compromisarios aprueban telemáticamente unas cuentas con pérdidas”, denunció. Frente a ello, propuso una reestructuración global de la deuda, un plan para generar hasta 1.500 millones de caja libre y una profunda transformación digital que permita monetizar los más de 400 millones de fans en el mundo. “Hoy tenemos un millón de correos electrónicos registrados. Eso es no conocer a nuestra gente”, lamentó. “No nos conformamos con un régimen caduco. El Barça es de los socios y tenemos prisa por gobernarlo y blindarlo”.

Área digital y social: las claves de Ortuño y Duch

En el ámbito digital, Juan Pablo Ortuño defendió la necesidad de “reiniciar y modernizar” un área que considera estratégica y actualmente “descentralizada y sin control real”. Apostó por crear una identidad digital única que permita centralizar los datos y recuperar todos los activos digitales del club, poniendo esta estructura al servicio del socio. “Con más de 400 millones de fans en el mundo y apenas un millón de correos registrados, estamos perdiendo oportunidades cada día”, señaló, poniendo como ejemplo al turista que consume en tiendas y partidos sin que el club conserve ningún dato de relación. Según explicó, con una inversión inicial de dos millones de euros el primer año, el Barça podría generar entre 40 y 60 millones adicionales solo activando correctamente el motor digital.

Marc Ciria en la presentación de su sede electoral / Dani Barbeito

Marc Duch, responsable del área social, defendió la necesidad de “devolver el club al socio” y anunció medidas como congelar el precio de los abonos mediante un patrocinio específico, recuperar el carnet físico desde el primer día y reactivar la grada de animación con un modelo autónomo y regulado. También planteó planes familiares y descuentos por antigüedad para reconstruir el vínculo entre generaciones.

Cinco puntos clave del área económica: Ivan Cabeza

Por su parte, Ivan Cabeza, encargado del área económica, detalló un plan estructurado en cinco ejes: impulso digital, internacionalización de la marca, desarrollo comercial, control y reducción de gastos, reestructuración de la deuda —que cifró en torno a los 2.500 millones, con riesgo de alcanzar los 3.000— y generación de nuevos ingresos. “La mala gestión económica impacta directamente en el campo”, advirtió.