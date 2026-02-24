Marc Ciria resucita los terrenos de Viladecans

El líder de Moviment 42, Marc Ciria, presentó su proyecto patrimonial para el Espai Barça acompañado por Jordi Gil, CFO del grupo Sorigué y el emprendedor tecnológico, Pau Fernández. Una propuesta que, según defendieron, pretende “poner el patrimonio a trabajar” para generar nuevos ingresos estructurales y dejar de depender exclusivamente del 'match day', el negocio comercial y los derechos televisivos.

La candidatura diferencia claramente el Camp Nou del resto del Espai Barça. “Solo se ha financiado el estadio; el Palau y el entorno deberán tener financiación propia”, advirtió Ciria, convencido de que el club ha olvidado el potencial del proyecto global. El plan pasa por crear un hub deportivo, cultural y tecnológico abierto al socio y al barrio de Les Corts, con nuevas líneas de negocio vinculadas a restauración, hospitality, comercio, entretenimiento, deporte y tecnología.

Marc Ciria, durante la presentación de Espai Barça 365 / DANI BARBEITO

El proyecto contempla una oferta gastronómica abierta a la ciudad —con establecimientos de cocina catalana y un restaurante con estrella Michelin—, un hotel de alta gama con 200 habitaciones y espacios corporativos, una zona comercial con una treintena de tiendas premium donde los patrocinadores tengan preferencia y un espacio de entretenimiento interactivo que rinda tributo a la historia azulgrana. “Hay que pasar de ser un club esponsorizado a ser un club esponsorizador”, resumieron.

En el ámbito deportivo, Moviment 42 propone la construcción de un polideportivo subvencionado para socios y vecinos, un mini Palau y una pista de hielo, dando respuesta —según denunciaron— a la falta de infraestructuras en el barrio. La cuota para socios y vecinos sería de 15 euros mensuales. “Si nos llenamos la boca de valores y no hacemos nada por nuestra gente, no tiene sentido”, señaló Pau Fernández.

El plan prevé unos ingresos anuales de 30 millones y una caja libre de entre 10 y 15 millones por temporada, con una inversión estructurada en seis años y sin coste para el socio: 40 millones vía patrocinadores, 40 millones mediante coinversión en el hotel y 54 millones de inversión propia. Según sus cálculos, el valor del club crecería un 2,8%, unos 224 millones adicionales, mejorando el rating y las condiciones de financiación. “Solo así será viable el Barça”, defendió Ciria, que subrayó las externalidades positivas en forma de empleo, oferta cultural y vínculo ciudadano.

Cambio de usos en los terrenos de Viladecans

Moviment 42 también anunció que ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Viladecans el cambio de uso de unos terrenos agrícolas propiedad del club en el término municipal de esta población para que pasen a ser de uso deportivo. La instancia, presentada como socios y trabajada por Jordi Gil, fue aceptada a trámite por el consistorio, del que aseguran en la precandidatura que tienen muchas ganas de dar un buen uso a la zona.

El objetivo es desarrollar allí un centro de alto rendimiento, un espacio de medicina del deporte, nuevas instalaciones para la Masia —incluido el fútbol femenino y las secciones— y equipamientos abiertos a la ciudadanía. “Nuestras instalaciones se están quedando pequeñas. Esto es defender el patrimonio del club y ponerlo en valor”, señaló Ciria, que aseguró que el consistorio estaría “encantado” si el proyecto genera empleo y vínculo con la ciudad.

Ni caso a las encuestas

En el turno de preguntas, Ciria se mostró optimista con la evolución de la candidatura y aseguró que las encuestas internas les sitúan creciendo “muy por encima de la media” y a un ritmo superior al del resto de aspirantes. En cuanto a la recogida de firmas, afirmó que están superando las previsiones iniciales y ganando mucho territorio en los últimos días. “Somos la gran alternativa para proteger al socio y lo están entendiendo”, señaló, antes de advertir a su equipo de que no se conforman con pasar el corte: el objetivo, dijo, es “dar un golpe sobre la mesa” en el proceso de avales.