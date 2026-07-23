Marc Ciria, tras la resolución del TCE: "Hemos solicitado desprecintar las firmas y que seamos proclamados candidatos"

Marc Ciria compareció ante los medios tras la resolución del Tribunal Català de l'Esport después de la anulación de más de 300 firmas en su precampaña como candidato a las elecciones del Barça. El empresario se quedó fuera del último corte por solo 90 firmas y pidió investigar este hecho a pesar de no parar el proceso electoral.

Finalmente, el TCE le dio la razón en su resolución parcial, algo que el ex precandidato celebró "por el bien del club": "Para mí, personalmente, es un hecho muy relevante como socio del Barça. "Desde el 5 de marzo decidimos que el Barça iba primero que nosotros y que no íbamos a impugnar las elecciones. Pero sabíamos que teníamos razón. No nos faltaron 90 firmas, teníamos más de 300. El artículo es clarísimo en los estatutos. El 48.5 no se aplicó. Se vulneró el derecho de un socio. No hablamos de ganar las elecciones, todos somos conscientes. Pero no dejaron que se escuchara una candidatura diferente con mejores propuestas".

"Podiamos hacer dos cosas, dejarlo o ir hasta el final. Y lo hicimos. Esto va de valentía. Le pedimos a la FCF una hora para revisar las firmas dudosas y nos lo denegó. Porque fuimos al TCE, porque sabiamos que el derecho se habia vulnerado. La resolucion dice que si que se ha vulnerado y que mi candidatura tenia todo el derecho a pasar el corte", continuó.

Ciria criticó lo sucedido el 5 de marzo y celebró que esto supone un cambio en la forma de actuar del club: "A mi hijo de 11 años en el colegio le dijeron que su padre era un estafador y que se había inventado firmas. Yo le prometí que iría hasta el final para demostrar que no era así. Hemos conseguido una resolución histórica en la que todos han quedado en evidencia. La junta electoral puso por encima el manual que los estatutos. Vulneracion clara de los derechos de los socios del Barça".

Marc Ciria, ante la prensa tras la resolución del TCE / Gorka Urresola

Según la resolución, se entiende que el club tenía la obligación de usar unas herramientas que tenía disponibles para favorecer a sus socios: "Lo importante es saber la voluntad del socio y, al tener todas las herramientas, la junta debería haber actuado y aplicado el artículo 48.5 de los estatutos. Además, el tribunal dice que, al quedar pocas firmas, la junta se tiene que implicar más. Una cosa es que queden muchísimas firmas para llegar al corte y la otra que queden 90. Pedimos una hora. Esto es agredir directamente los derechos de un socio. El tribunal considera que muchas de estas incidentes eran objetivamente susceptibles de verificación. Por cierto, felicitar al TCE porque es una decisión valiente. Sé que han soportado presiones. Esto hace mejor al Barça", explicó Ciria.

A partir de aquí, la hoja de ruta de Marc Ciria y su campaña es clara y le han pedido al club que se les reconozca como candidatos a pesar de no haber frenado el proceso electoral: "Hemos hecho una solicitud al Barça. Siempre intentando implicar al club para mejorar eso que ha podido ser un error. Hemos solicitado que se desprecinten las cajas de las firmas dudosas y podamos comprobarlas. Queremos verificarlo y que seamos proclamados como candidatos a las elecciones. No lo hacemos por venganza, lo hacemos por responsabilidad. Yo quiero que el próximo presidente del Barça o candidato no pase por esto. Pedimos una resolución declarativa. No queríamos parar la institución."