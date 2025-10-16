Marc Ciria: "El procedimiento con las firmas de BLM no ha sido garantista"

Marc Ciria, promotor de la iniciativa 'Aturem la venda de BLM', comenta a SPORT su versión tras el comunicado del FC Barcelona en el cual se afirmaba que, según el recuento del club, las firmas recogidas no llegaban al número necesario para que la propuesta se incluyera en el orden del día de la Asamblea de Compromisarios. El escrito azulgrana situaba el apoyo mínimo necesario en los 2.888 apoyos de socios y en 464 compromisarios, mientras que la iniciativa había entregado 3.205.

Aunque a primera vista puede parecer que se había llegado al objetivo, el Barça alegó que solo 1.867 firmas eran válidas. "El club nos citó para estar presentes ante notario en el recuento de las firmas, y, evidentemente, aceptamos. Sin embargo, en el momento de entregar las papeletas no hubo recuento", relata Ciria.

En este sentido, el economista afirma que "el notario únicamente dio fe de lo que el club declaraba". "Nosotros levantamos un acto de manifestaciones, reflejado en la nota de prensa que difundimos, donde expusimos que los estatutos y la norma 20.11 establecen requisitos imposibles de cumplir por ley", defiende esta postura alegando que "la Ley de Protección de Datos impide que un socio pueda solicitar el DNI de otro socio para validar una firma", motivo por el que, a su parecer, los datos mínimos deberían ser suficiente para que el club verifique la identidad de cada firmante.

Además, el socio del club expone que "las firmas digitales deberían haberse incluido, ya que todas estaban correctamente protocolizadas". Por estos motivos, y a pesar de dejar clara su confianza "en la buena fe de los ejecutivos del club", considera que "el procedimiento no ha sido garantista".

"No queremos judicializar el caso"

Aun cuando, hasta el momento, la postura oficial sigue siendo la de no incluir el tema en el orden del día, Marc Ciria deja claro que su intención "no es la de judicializar el caso", sino que independientemente del número concreto de socios que han mostrado su apoyo "se reconozca el interés real de una parte significativa de la masa social por conocer qué está ocurriendo".

Incluso si la directiva sigue manifestando que no existe intención de utilizar los permisos que en su día los compromisarios les otorgaron para vender hasta un 49% de BLM, el economista pide que la junta "ejerza su potestad para incluir el punto en el orden del día" e informa de que, para lograrlo, expondrán a los socios compromisarios sus dudas durante la Asamblea del próximo 19 de octubre.