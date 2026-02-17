Marc Ciria presenta una nueva batería de soluciones para el Barça

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Marc Ciria, continúa desgranando su programa electoral de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo. Bajo el concepto de "diagnóstico y solución" y en formato cromo, Ciria ha anunciado nuevas medidas que forman parte de un paquete total de 42 propuestas.

En esta última batería de anuncios, el eje central gira en torno al impulso del deporte femenino, la recuperación de la dimensión cultural del Barça, la reforma del modelo asambleario y la mejora de la proyección internacional de la entidad.

Apuesta decidida por el deporte femenino

En el ámbito deportivo, Ciria denuncia una "grave reducción de la inversión en la plantilla y en la estructura del fútbol femenino", así como el cierre de la sección femenina de baloncesto.

Claudia Pina celebra su gol contra el Eibar / Gorka Urresola

Como respuesta, propone reforzar el fútbol femenino como "uno de los grandes activos deportivos e institucionales del Barça" y avanzar hacia la profesionalización de las secciones femeninas, incluyendo el baloncesto y el voleibol. El objetivo, según el precandidato, es consolidar el liderazgo del club en el deporte femenino y evitar retrocesos estructurales.

Recuperar las secciones y la conexión con la cultura deportiva

Ciria también considera que el Barça "vive al margen de la cultura deportiva del país y de la ciudad". En este sentido, plantea preservar e impulsar las secciones no profesionales, mantener las actuales y recuperar aquellas históricas que han formado parte de la identidad polideportiva del club.

Una de las propuestas de Ciria en formato cromo / SPORT

En paralelo, alerta de que la dimensión cultural del Barça "está diluida y poco visible", y sostiene que el club no conecta con suficiente fuerza con el país y su entorno social. Para revertir esta situación, propone crear un programa de difusión cultural y literaria del "universo Barça", que abarque pasado, presente y futuro, así como la filosofía y los valores históricos de la entidad.

Reforma de la asamblea y participación real

En el plano institucional, el precandidato es crítico con el actual modelo asambleario, que —según su diagnóstico— se ha convertido en “un show telemático para esquivar el debate real y mantener el control”.

Su propuesta pasa por garantizar siempre un formato híbrido (presencial y telemático), pero asegurando una participación efectiva y deliberativa de los compromisarios, con más transparencia y debate real.

Más talento y visión internacional

En el ámbito económico y estratégico, Ciria sostiene que el club está perdiendo oportunidades comerciales a escala global por falta de talento profesional especializado.

Para corregirlo, plantea la creación de un Consejo Internacional Consultivo formado por grandes personalidades del mundo del deporte y los negocios, cuya función sería aportar visión estratégica y generar nuevas oportunidades globales para el Barça.

Reconocimiento a los socios veteranos

Finalmente, dentro de su bloque social, Ciria propone desarrollar un programa específico de reconocimiento a los socios más veteranos, con el objetivo de poner en valor su fidelidad histórica al club. La iniciativa busca reforzar el vínculo generacional —"de padres a hijos, de abuelos a nietos"”— y homenajear a quienes han mantenido su compromiso durante décadas.

Estas propuestas se suman a las ya presentadas en semanas anteriores y forman parte de un programa que el precandidato irá completando progresivamente durante la precampaña. Ciria ha estructurado su proyecto en 42 diagnósticos con sus respectivas soluciones.