Marc Ciria: "El modelo de gobierno del Barça está caducado y roza el nepotismo"

Marc Ciria, posible precandidato a la presidencia en 2026, atendió a SPORT en su despacho profesional mientras sigue recogiendo firmas para evitar la venta de BLM en la próxima asamblea de socios compromisarios del club. Durante la conversación, analizó la situación económica y social del club, criticó el modelo de gestión de la junta actual y expuso su visión para proteger el patrimonio y fortalecer la estructura del Barça. Está convencido de que la situación es revertible, pero que queda mucho por hacer y que es innegociable dejar de desprenderse de más patrimonio.

El próximo 19 de octubre, asamblea de socios compromisarios. Telemática.

No tiene ningún sentido que sea telemática, que no se permita que socios y socias compromisarios puedan debatir en el órgano supremo del club. Eso es todo menos democrático.

Así se decidió durante la pandemia.

El socio hace mucho tiempo que está en vías de expulsión del club. El área social, peñas, grupos de animación… es un claro desvío del socio hacia un papel clientelar totalmente. Estamos abandonando la potestad del socio compromisario de defender los intereses del club y crear debates y fiscalizar a la junta directiva, que es nuestra obligación como propietarios. Hay un interés claro de que no participe en la asamblea de forma presencial.

Joan Laporta, la pasada temporada en el palco del Sánchez Pizjuán / Javi Ferrándiz

¿Para no debatir sobre la economía del club?

Claro porque, pese al aumento de ingresos (Nike, más palcos VIP+mejoras en BLM muy significativas), el club cierra los resultados de explotación con un +71 millones contando los 71,6 millones cobrados por la venta a 30 años de los palcos VIP. Es decir, sin palanca, perdemos dinero. Pero además, las pérdidas acumuladas del mandato son de 230 millones de euros. El club, por segundo año consecutivo ‘reexpresa’ los resultados aprobados en asamblea. En este caso, ‘aparecen’ 89 millones de pérdidas del año pasado que elevan el resultado 23/24 de -91 millones a -180 millones. Y todo eso pesea haber ingresado más de 900 millones en vendas de activos futuros y derechos. Es terrible.

Pero el beneficio ordinario es positivo.

En el beneficio ordinario, el año pasado, se incluyeron amortizaciones y ventas de jugadores, cuando son operaciones claramente extraordinarias. La cuenta de resultados es una y dice que hay acumuladas pérdidas por valor de 140 millones de euros. Después de haber vendido 850 millones de activos en derechos de televisión, Barça Studios y los asientos VIP, nos situamos realmente en pérdidas de 1.000 millones de euros en el mandato. Esos 850 millones ya no los vamos a recuperar, son ingresos que no vamos a tener. Lo que se presenta en el registro mercantil son menos diecisiete millones de euros.

El Spotify Camp Nou sigue en obras / Valentí Enrich

¿Se puede salir de esta situación solo con el regreso al Camp Nou?

Solo con el regreso al Camp Nou no salimos de esto. Piensa que la financiación del Camp Nou, los 1.450 millones de euros, en 2032, cuando Laporta, si volviera a ganar elecciones… sabes cuántas cuotas habremos pagado: cero. Se empieza a amortizar capital en 2032. Eso significa que los 750 millones de intereses que vamos a pagar por culpa de no llegar en noviembre del 2024, por no hacer la explotación del campo y no generar ingresos, y tener que refinanciar deuda, son todo intereses. ¡No habremos pagado ni una sola cuota de capital!

Necesidad de más facturación

Todo lo que genere el Spotify, el 'ticketing'… todo eso irá a cubrir deuda. Por lo tanto, o somos capaces en el área digital y de BLM de crecer muchísimo, tener ejecutivos de primer nivel y nos ponemos a facturar 1.400-1.500 millones de euros, o no, entonces sí que no salimos. Por eso es tan importante proteger a BLM.

¿La iniaciativa para evitar la venta de BLM es electoralista?

Cuando recogemos la firma del socio, y esa fue una petición mía, recogemos el nombre, número de socio y firma, ningún dato más, ni e-mail ni teléfono, ningún dato que pueda levantar suspicacias sobre lo que realmente importa ahora: introducir el punto del día en la asamblea.

Ya.

Me importan cero las elecciones hoy. Estamos ante una oportunidad única de poder salvar y preservar patrimonio. Somos la única oportunidad si no hay voz y será telemática porque los puntos en el orden del día los introduce la junta. Si se aprueba el veto a la venta de BLM, protegeremos el club. Luego hablamos de elecciones, ahora me importan cero.

Existe un artículo en los Estatuts del FC Barcelona, el 67, que habla del "mantenimiento del patrimonio", ahora mismo inactivo, pero que obligaría a avalar tras dos años de pérdidas.

Actualmente no se puede reactivar porque ninguna junta podría gobernar el club, pero, de la misma forma que se suprimió la obligatoriedad del aval, no se ha suprimido la obligación de la junta respecto a los resultados del mandato. Si la actual junta ganara las elecciones, el mandato se extenderiña hasta la finalización del segundo. Si saliera, deberían responder mancomunadamente.

Marc Ciria, socio del FC Barcelona y financiero / Dani Barbeito

Laporta ya ha dicho que se presentará.

Creo que la generación de 2003 está totalmente caducada. El club necesita una regeneración, un cambio en la gobernanza y modelo de gestión. Estamos en el límite de un modelo de gobierno que roza el nepotismo, con ocultación clara sobre temas estratégicos. Por primera vez en la historia no sabemos qué socios nos acompañan, y ha sido gracias a periodistas que sabemos quién está detrás de la compra de los asientos VIP. Esto no es viable. Está modelo está caducado.

¿Tiene Laporta oposición?

La oposición, en todos estos años, no ha sido capaz de establecer medidas y acciones reales. Cuando me planteé la medida de BLM quería hacer una acción real. No podemos permitir que se sigan vendiendo activos estratégicos.

Las palancas.

Las socias y socios con los que estoy debatiendo están diferenciando cada vez más el balón de la gestión. Si queremos mantener el modelo de propiedad, único, capaz de ganar a clubs-estado como el que está a seiscientos kilómetros, hay que crear un debate sano en el seno del máximo órgano de representación del club. Los socios no queremos dividendos, queremos que estén en el campo, y para eso el modelo de gestión debe funcionar. No hemos estado en normalidad para fichar ningún año, hemos tenido que malvender activos para poder inscribir jugadores, que acogernos a lesiones de larga duración, y eso se está vistiendo como éxitos, cuando es una deficiencia.

Marc Ciria, socio del Barça y financiero / Dani Barbeito

¿Y si no llega a las firmas para evitar la venta de BLM?

Si no hay voluntad de vender BLM, introdúzcalo de ‘per se’. Le hemos introducido al club que queremos introducir este punto en el orden del día, y nos ha transmitido que no hay ninguna intención de vender BLM cuando sabemos que las propuestas están encima de la mesa, entre 200 y 300 millones por la venta del 49% de BLM.

Entiendo.

Si no hay intención, introdúzcalo y les aplaudiré. Si no se introduce, debemos hacerlo a través de las firmas. Creo que llegaremos, pero si hay 2.500/3.000 socios que quieren introducir este punto en el orden del día, y las asambleas las forman entre 500 y 600 socios, se debería incluir igualmente. Serían muchos más de los presentes. No va de ismos, ni contra nadie, busquen un modelo de gestión alternativo a la venta de patrimonio.

Marc Ciria, socio del Barça y financiero / Dani Barbeito

Parece que el Spotify Camp Nou va para largo.

El error no es de comunicación, sino de adjudicación. La junta decidió tiempo y coste por encima de empresas catalanas de primer nivel mundial, pero fue a una empresa que no había realizado ninguna obra en Europa, la 59 del mundo en este tipo de obras, en la obra más importante del club a nivel patrimonial. Se fue al coste y al tiempo. Pues ni tiempo ni coste. Cada día que pasa, se eleva el coste de la obra, gente trabajando, energía, maquinaria… Vamos a ver dónde termina.

¿Usted que cree?

La junta cifró la construcción del nuevo Spotify Camp Nou en unos 960 millones de euros, pero solo por el tiempo de retraso estaremos entre 1.100 y 1.200 millones. Veremos todo el tiempo que necesitamos para completar el estadio.