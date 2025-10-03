Marc Ciria logró 536 firmas en el Barça-PSG

Marc Ciria, socio del Barça, puso en marcha a mediados de septiembre la iniciativa ‘Paremos la venta de BLM’ con la recogida de firmas de socios (necesita unas 3.500) para incluir en el orden del día de la próxima Asamblea de Socios Compromisarios del 19 de octubre la anulación del permiso obtenido por la junta en 2021 para vender el 49% de Barça Licensing & Merchandising.

El financiero aseguraba a SPORT en la previa del encuentro ante el PSG que estaba cerca del objetivo y que contaba ya con 1.819 firmas manuscritas y 540 más digitales pendientes de validar. También que estaría presente en los alrededores de Montjuïc el jueves por la noche antes del partido de Champions para seguir recopliando los avales de aquellos socios que quisieran obligar a la Asamblea a pronunciarse sobre la venta de BLM.

Marc Ciria, socio del Barça, recoge firmas para parar la venta de BLM / Dani Barbeito / SPO

Según ha podido saber SPORT, la gran afluencia de socios blaugrana al Estadi Olímpic Lluís Companys sirvió de ayuda al objetivo de Marc Ciria. Tanto fue así que, según explican desde quienes están llevando a cabo la iniciativa sobre el terreno, ‘Paremos la venta de BLM’ logró reunir un total de 536 nuevos avales. Según estos datos, estarían ya cerca de las 3.000 firmas.