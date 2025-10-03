Confidencial SPORT
FC Barcelona
Marc Ciria logró 536 firmas en el Barça-PSG
Desde 'Paremos la venta de BLM' aseguran estar cerca ya de las 3.000 adhesiones para incluir el punto en el orden del día de la Asamblea de Compromisarios
Marc Ciria, socio del Barça, puso en marcha a mediados de septiembre la iniciativa ‘Paremos la venta de BLM’ con la recogida de firmas de socios (necesita unas 3.500) para incluir en el orden del día de la próxima Asamblea de Socios Compromisarios del 19 de octubre la anulación del permiso obtenido por la junta en 2021 para vender el 49% de Barça Licensing & Merchandising.
El financiero aseguraba a SPORT en la previa del encuentro ante el PSG que estaba cerca del objetivo y que contaba ya con 1.819 firmas manuscritas y 540 más digitales pendientes de validar. También que estaría presente en los alrededores de Montjuïc el jueves por la noche antes del partido de Champions para seguir recopliando los avales de aquellos socios que quisieran obligar a la Asamblea a pronunciarse sobre la venta de BLM.
Según ha podido saber SPORT, la gran afluencia de socios blaugrana al Estadi Olímpic Lluís Companys sirvió de ayuda al objetivo de Marc Ciria. Tanto fue así que, según explican desde quienes están llevando a cabo la iniciativa sobre el terreno, ‘Paremos la venta de BLM’ logró reunir un total de 536 nuevos avales. Según estos datos, estarían ya cerca de las 3.000 firmas.
- Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
- Julián Álvarez se pronuncia sobre el interés del Barça
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- Alineación del Barça contra el PSG para el partido de Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”