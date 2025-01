Marc Ciria: "Laporta debe darse cuenta que este modelo de gestión no funciona"

No creo que Marc Ciria necesite presentación. Un personaje importante en el barcelonismo que lleva ya mucho tiempo aportando sus ideas al club. Estuvo en la candidatura de Joan Laporta en 2015, en la que perdió ante Bartomeu. Es socio del Barça, es economista, muy futbolero, divulgador, junto a alguno de sus socios, de medidas financieras que puedan rescatar y ayudar al Barça.

David Bernabéu: Buenas tardes, Marc, uno de esos malos barcelonistas que pululan por ahí a día de hoy.

Marc Ciria: Sí, hoy sí. Hoy sería uno de los malos barcelonistas. Ya lo fui en 2015, cuando iba con Laporta... Ya no me muevo del sitio

¿Qué te parece que el presidente del Barça hiciera una división entre buenos y malos barcelonistas?

Pues un error. Si estamos diciendo que el partido se juega en Madrid, con lo que estoy totalmente de acuerdo. La RFEF está en Madrid, LaLiga de fútbol profesional está en Madrid y es quien más palos en las ruedas le ha puesto al Barça en estos últimos años. Ahí es donde deberíamos disparar, eso es lo que deberíamos denunciar. La inquietud de socios y socias que cuestionan un modelo de gestión que claramente está caduco y que además eso se ve a ojos de cualquiera, creo que es un acto de responsabilidad. El presidente se está enfocando en una posición que no le beneficia ni a él ni al propio Barça.

25 años después del adiós de Núñez, ¿sientes que este Laporta reciente no tiene que ver con el que criticaba los 'tics' de Núñez? ¿Crees que Laporta ahora apunta a esos 'tics' que tanto le criticó en su momento?

Creo que sigue atesorando un instinto que lo desmarca de Núñez y lo digo en positivo, pero creo que ese presidente con ganas de cambiar el mundo a mejor, rodeado de gente, de profesionales de primer nivel en áreas estratégicas, siendo capaz de revolucionar desde la base el ámbito social e institucional del club, poniendo el Barça del ámbito local al ámbito global... Yo no veo que ese espíritu continúe. Al contrario. Dime qué equipo tienes y es clara la diferencia de 2003 con la actual junta directiva.

¿Qué te pareció la rueda de prensa de Laporta y qué esperabas?

Esperaba transparencia de información. Habíamos pasado un desierto que de nuevo pone la reputación del club en entredicho con la inscripción del jugador más importante la temporada, porque era el fichaje estrella para el Barça. Esperaba una disculpa por parte del presidente sobre qué hemos hecho desde agosto hasta hoy para estar en un problema como el que teníamos de inscripción. Esperaba una crítica férrea y directa la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española de Fútbol y no esperaba lo que se produjo, que fue falta de transparencia. Hemos pasado de un club que sabíamos con quién trabajábamos y cuáles eran las grandes cifras de los acuerdos a no saber ni con quién negociamos, dejando de lado que quizá no sean para mí los mejores países para llegar a acuerdos si tenemos en cuenta nuestra responsabilidad social y lo que somos como club. Pero es que no sabemos ni las empresas. Hemos pasado de tener algo de información a no tener nada. Es inaceptable. Los socios y socias no tenemos información que es esencial. Lo segundo es que tampoco me siento representado como socio que, ante preguntas absolutamente razonables, una reacción de una agresividad impropia de un presidente del Barça.

Marc Ciria en 'La Posesión'. / Valentí Enrich

En la época del Nuñismo era el Nuñismo contra el Cruyfismo ¿Te da la sensación de que el club está dividido ahora entre Laportismo y anti-Laportismo? ¿Que no salimos de este bucle?

Por eso creo que es tan necesario llegar al mismo punto que llegamos en el 2003. Si me permites, como socio del club, hemos llegado al mismo punto que en 2003: un club absolutamente quebrado en cualquiera de las áreas estratégicas social, institucional, deportiva, económica. Hoy tenemos una generación de jóvenes jugadores que nos dan esperanza. Las otras áreas siguen estando quebradas, están absolutamente quebradas por un modelo de gestión caduco que ya no funciona y, por tanto, creo que es hora de dar un paso adelante. Un punto y aparte, sin cinismos. Barcelonismo 100%, gente absolutamente preparada y contrastada para que dé un paso adelante y gestione un club a la altura del Barça.

El modelo de gestión de Laporta

En 2015 estuviste con Laporta en la campaña. ¿En aquel momento intuías esa forma de gestionar el club que está llevando a cabo ahora el presidente y que es objeto de tus críticas?

Yo vi algunos dejes de un sistema y un modelo de gestión muy patriarcal, pero también vi que, cuando había momentos de tensión en los que tu ponías alguna medida encima de la mesa, se escuchaban esas medidas. Pensaba que ese binomio de instinto, carisma, etcétera junto a profesionales en el área económica, financiera, corporativa tenía todo el sentido, pero duró siete meses. Se presentó una solución de mandato, que lo hizo Reverter, de cómo tenía que ser el plan de negocio del Barça y duró siete meses. Yo desde luego pienso que el actual no es el modelo ideal de gestión para un club como el Barça, porque es imposible que nadie sepa todo y además es imposible tener un líder que no acepte la crítica. Es que entonces no sirves como líder. Parece un modelo de gestión, no de hace dos décadas, de hace bastante más de dos décadas.

En 2021 votaste a Laporta, ¿le volverías a votar?

Evidentemente no. Yo tenía conocimiento de muchísima gente que iba con Laporta en el 2021 que ahora ya no están. Es que creo que el plan que yo voté duró siete a meses.

Recuerdo perfectamente que durante los meses posteriores a la toma de posesión del presidente, tú estabas en contacto con él. A menudo tratabas, si te lo pedían, de poderle aconsejar o ayudar en todo lo que pudieras. ¿Cuánto hace que no hablas con Laporta?

Yo creo que dos años.

¿Llegaste a discutir este modelo de gestión con el que no estabas de acuerdo con él?

Lo que hicimos fue presentarle cómo se podría hacer una restructuración de deuda como las que se están haciendo en el ámbito financiero, cómo se podría hacer un plan de negocio digital que tuviera sentido... Cosas en las que él escuchaba y quería saber. No era un tema de trabajar para el club, yo nunca he querido trabajar para el club. Yo siempre he dicho: mira, esta es la solución y tienes a profesionales de primer nivel, que la ejecuten. Es un tema de que ni esas ni otras soluciones se han ido ejecutando y llegamos a lo de estos meses, que es poner en entredicho la reputación del club porque ha habido un modelo de gestión inadecuado. Hay una falta clarísima de un plan de negocio y de profesionales en áreas estratégicas.

El caso Dani Olmo y los palcos VIP

¿Qué es lo que te parece más criticable de toda la gestión del caso Dani Olmo?

Objetivamente, LaLiga ha hecho normas ad hoc anti Barça. En el año 2022 LaLiga prohibió que la venta de activos de un club se pudiera utilizar para Fair Play Financiero. Un club como el Barça, que tiene un patrimonio muy por encima de cualquiera de sus rivales, no podía utilizar como quisiera ese patrimonio. Es inaudito. Partiendo de esa realidad y que el partido se juega en Madrid, tú solo tienes una opción y es la excelencia en la gestión como la excelencia del Barça de Pep. Al final el caso Dani Olmo se ha resuelto con una solución opaca, con falta de transparencia. Malvendemos patrimonio para inscribir a un jugador porque no hemos sido capaces de trazar una estrategia para tener esos ingresos en tiempo y forma. Si en junio hubiéramos realizado la reestructuración de la deuda, hubieran quedado 110 millones de caja libre, pero tienes que tener personas del mercado financiero dentro del club liderando eso. Me parecería lo más lógico del mundo que Laporta se diera cuenta que este modelo de negocio no funciona y que empezara a contar con personas que dieran un paso adelante y pusieran su reputación a disposición del club para realizar esos planes estratégicos para implementar una reforma urgente y esencial.

Laporta, durante una conferencia de prensa / JAVI FERRNDIZ

De forma didáctica como sueles hacer, ¿qué es la operación de los asientos VIP?

Anticipar ingresos. El único negocio para el Barça es que anticipa ingresos que iba a tener en los próximos 30 años. Yo tengo presupuestado X dinero por cada año de explotación de ese asiendo VIP. Viene una empresa y me dice: Oiga, si soy capaz de incrementar en la venta de ese asiento el margen, ese margen me lo llevo yo. Al final es la cesión de la explotación de unos asientos VIP. ¿En qué me perjudica en el futuro? Pues que ya no lo tendré. Claramente, el Barça dejará de obtener rentabilidad. Este ingreso es una operación financiera con la que de nuevo no vamos a poder contar en el futuro para hacer frente a las necesidades del día a día del club.

No te parece el mejor negocio...

No, no me lo parece, es de sentido común. Si estoy negociando el 31 de diciembre, el que tienes delante sabe perfectamente que limitación y que necesidad tienes. Entonces, cualquiera iría a pagar lo mínimo posible para que tu salgas de tu situación de necesidad. Todo el poder de negociación lo ha tenido el proveedor financiero, los qataríes y los saudíes. El Barça se ha encontrado de nuevo un match ball que solo podía salvar vendiendo patrimonio.

¿Sigues pensando que el peor error estratégico del mandato de Laporta este segundo mandato es la marcha de Leo Messi?

Es que es muy grave. Messi, además, yo creo que había llegado a entender cuál era el rol que le tocaba en este puente generacional con estos chavales que subían con todas las ganas de comerse el mundo. Hay dos errores estratégicos: Uno es Messi y el otro es desprenderse de las mejores personas y profesionales del área de gestión. La pata de la gestión solo tiene una función: dar más posibilidades a que el área deportiva consiga más títulos. Cuando no solo no favorece, sino que entorpece claramente el área deportiva, es que hay un error. Ese es el gran error del mandato.

¿Crees que mientras Laporta sea presidente del Barça vamos a ver el homenaje a Leo Messi o debería irse Laporta para que esto suceda?

Yo tengo el sueño de que lo veamos al inaugurarse el Spotify Camp Nou y espero y deseo que el presidente y el entorno de Leo y Leo hagan todo lo posible para que eso se dé y sería una ilusión increíble poder ir con mis hijos y ver eso. Y deseo que sea en este mandato, claro.

¿Tienes interés en dirigir al Barça en un futuro?

Creo que tengo una responsabilidad, un legado. Yo soy del Barça por mi abuelo. Un día me dijo: "esto es nuestro, es de todos nosotros" y ese es el legado que quiero dejarle a mis hijos. ¿Me veo aportando en el Barça talento, valor... No desde el punto de vista ejecutivo, yo no quiero cobrar ni un euro del Barça.

¿Te ves como candidato? Esa sería la pregunta

Pues, sinceramente, queda un año y medio para las elecciones. No es que no tenga ni idea, es que lo que quiero es trabajar con personas que son mejores que yo en soluciones y poderlas exponer y que el club lo vea desde un punto de vista de proposición y no de oposición y que estén a su servicio para implementarlas de manera urgente. Te digo una cosa, me siento absolutamente capaz de poder, junto a este equipo, seguir proponiendo soluciones que son urgentes. Eso me llena. Aunque luego el club no crea que son soluciones que se deban aplicar. Así estoy cubriendo hoy, que no hay elecciones, mi responsabilidad.

¿Se puede batir a Laporta en una campaña?

¿Y a quién no? Eso al final lo decidiremos las socias y socios del club haciendo un balance del mandato. A partir de aquí, si Laporta se presenta y gana será, como es hoy, mi presidente, al que hay exigirla la excelencia, siempre. No se negocia.