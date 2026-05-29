Marc Ciria y Jota Jordi, cita en el juzgado

Marc Ciria, precandidato a las elecciones del Barça, no pasó el corte de los avales por parte del socio, según el recuento de la Junta Electoral. El financiero no estuvo de acuerdo con la invalidación de 598 papeletas que no le permitió ver su nombre en las urnas. Sigue peleando a nivel judicial para que se lo reconozcan. En ese sentido, el recurso que presentó ante el Tribunal Català de l'Esport fue admitido a trámite y sigue a la espera de resolución.

De forma paralela, decidió defender su honor tras unas declaraciones de Jota Jordi en el El Chiringuito en el que le acusó de “mentiroso, trilero y tramposo” por el asunto de los avales. El conocido tertuliano también le atacó a través de su cuenta de 'X', donde aseguró, tras conocerse la decisión de la Junta Electoral, que "ahora ya se puede contar todo: suplicar a Víctor Font, la noche antes y unirse a su candidatura para no tener que presentar las firmas; denuncias supuestamente falsas a integrantes de otras candidaturas para coaccionar; falsificación de firmas; fotos con menores malintencionadas; utilizar firmas de otro proceso; engañar a socios y socias; entregar firmas sin DNI". Y acabó diciendo que "el Sr. Ciria no solo no podrá ganar estas elecciones, no debería poder presentarse nunca más".

Ante estas acusaciones, Ciria decidió presentar una demanda contra Jota Jordi que el próximo 1 de junio, en el Juzgado de Mataró, vivirá su primera gran cita cuando se lleve a cabo el acto de conciliación previo a un posible juicio entre las dos partes. Este encuentro debe servir para intentar llegar a un pacto con el que evitar seguir adelante con el proceso.

Ni Marc Ciria ni Jota Jordi están obligados a acudir a esta vista, por lo que habrá que ver si acuden personalmente a la conciliación o delegan en sus representantes legales. Lo cierto es que las elecciones a la presidencia del Barça siguen coleando, no solo en lo que se refiere a la próxima resolución del Tribunal Català de l’Esport, sino también en la justicia ordinaria y por polémicas que se produjeron de forma colateral.