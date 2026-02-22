Marc Círia insiste con Messi: "Nos dejaremos la piel para que vuelva"

Marc Círia aprovechó la previa del Barça-Levante para dirigirse a los socios en un momento clave de la recogida de firmas. El precandidato compareció ante los medios con un discurso centrado en la masa social y en la necesidad, según defendió, de devolver protagonismo al socio dentro del club.

A la pregunta de si esperaba que el equipo recuperara el liderato, respondió: "Evidentemente, pero sobre todo esperando que los socios tengan su asiento de una vez, que vuelva el carné físico, que no se incrementen los precios de los abonos un 30% y que podamos volver al campo, que es lo que siempre ha sido nuestro y de lo que nos sentimos tan expulsados ahora".

El precandidato puso el foco en la masa social y reivindicó el papel del socio en un momento que calificó de "semana bonita". Se mostró "súper feliz" por la repercusión de la lona de Messi impulsada por su candidatura. "El mejor deportista de toda la historia, que es nuestro, que se hizo en La Masia y es el icono más importante del Barça, ¿cómo no iba a tener la repercusión más importante del mundo? Nos dejaremos la piel para que vuelva", aseguró.

En clave electoral, Ciria se mostró convencido de superar el corte. "Estamos creciendo muy por encima del resto, tenemos clarísimo que vamos a superarlo", afirmó, animando a los socios a ejercer "ese derecho democrático que es escoger a la próxima Junta Directiva del Barça". Reivindicó que el club mantenga su modelo participativo: "Esto es un activo del barcelonismo, distintas sensibilidades con un único objetivo: blindar el club de los socios".

Ciria defendió que la carrera electoral "va de proyectos" y sostuvo que el suyo es "el mejor proyecto y el mejor equipo con diferencia", formado por "profesionales de primer nivel y barcelonistas de piedra picada que dan un paso adelante para servir al club de su vida". "Estoy seguro de que podemos ganar y ganaremos las elecciones", concluyó.