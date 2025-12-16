Marc Ciria: "Haremos todo lo que haga falta para que Leo Messi vuelva al Barça"

Si la presidencia del Barça se midiese por presentaciones y actos públicos, Marc Ciria ya estaría en la 'pole position'. Junto a otros, sí, pero en un lugar muy destacado. El ya oficialmente precandidato a las elecciones del club blaugrana demostró que todo lo que hace lo piensa hasta el más mínimo detalle. Un secreto: el equipo de campaña envió una taza a muchos periodistas a modo de convocatoria para el acto que este martes se celebró en un lugar mítico para el barcelonismo: la Sala Bikini (aquí Ronaldinho jugó incluso más y seguramente mejor que en el Camp Nou). En la taza, aparentemente negra, cuando la llenabas de un líquido caliente (la cerveza no vale), aparecía el número 42.

Este es un número importante en esta precampaña porque el próximo presidente del Barça, precisamente, será el 42 en la historia del club (aquí existe alguna discrepancia, no para Ciria). Y, por otro lado, en el caso de Marc, también supone un guiño a su pasado: su madre tenía una peluquería en Les Corts, en el numero 42. La Sala Bikini se llenó de gente en poco tiempo, como en sus mejores noches, todo ambientado con luces 'blau' y 'grana'. Tanta gente que daba la sensación de estar en una de las noches grandes de la Bikini. Si la precampaña sirve para algo, Marc Ciria lo entendió a la perfección y puso sus cartas sobre la mesa. No todas, que esto es muy largo.

El acto arrancó con el himno del Barça, no el clásico, sino con una banda de música interpretándolo parcialmente. Una presentadora dio la bienvenida al 'Moviment 42', que dio a conocer la 'Banda 42', así que dio la sensación de que acompañaría a Ciria durante toda la precampaña. Quién sabe si también la campaña, que eso ya es más serio. El precandidato entró al ritmo de 'Llença't' de Lax'n'Busto.

"Esto va de preservar el club de padres a hijos"

"Solo podíamos iniciar este movimiento aquí, en Les Corts, es lo que dije a mi equipo. "Estáis cansados de que como socias y socios no cuenten con vosotros? Lo mejor de este camino sois vosotros. Durante este tiempo hemos visto que somos el club con más deuda del mundo, hemos intentado aportar soluciones y y no solo quejarnos", añadió.

A partir de ahí, el mensaje se ordenó alrededor de tres grandes ejes que, según el precandidato, definen el ADN del Moviment 42: preservar, garantizar y potenciar el modelo de propiedad del FC Barcelona. "Nuestro Barça, vuestro Barça", repitió en varias ocasiones, apelando a recuperar el 'Més que un Club', volver a ser el 'pal de paller' de Catalunya y competir en igualdad de condiciones con los grandes clubes-Estado, "esos que juegan con ventajas económicas y favores que nosotros no tenemos, como el que tenemos a sesicientos kilómetros", frase muy aplaudida.

El diagnóstico fue claro y sin rodeos. "No nos escuchan", lamentó. Y de ahí, la llamada a la acción: dar un paso adelante "valiente, sin guerras ni trincheras, pero con determinación". Ciria quiso dejar claro que el Moviment 42 no es solo una plataforma electoral —aunque asumió sin complejos que aspiran a ganar las próximas elecciones—, sino un proyecto de legado. "Esto va de preservar el club de padres a hijos", insistió.

En uno de los momentos más celebrados del acto, el precandidato puso voz al malestar de una parte del barcelonismo: socios expulsados por precios prohibitivos, una experiencia digital que calificó de "gimcana", una grada de animación desdibujada y "la pérdida de protagonismo del mayor movimiento asociativo del mundo del deporte, las peñas". Y, ante eso, dijo "basta" porque "queremos volver a abrir el campo de verdad y volver a poner al socio en el centro".

Ciria defendió que el Moviment 42 es el único que ha puesto sobre la mesa propuestas concretas y ejecutables desde ahora, no promesas para cuando llegue el poder. "Cuando otros digan que es imposible mantener el modelo de propiedad, nosotros demostraremos que es posible. Y cuando otros miren por intereses personales, nosotros seguiremos mirando por el Barça y por sus socios".

Lo de Leo Messi

Marc Ciria dejó claro que Leo Messi debe seguir estando vinculado al FC Barcelona y que su regreso no fue una cuestión emocional improvisada, sino una oportunidad estratégica perdida.

Según explicó, "algún compañero valiente ya en 2021 se atrevió a publicar" que desde el entorno del ya precandidato "se propuso una fórmula para renovar a Messi sin necesidad de firmar el acuerdo con CVC, planteando una solución estructural desde el punto de vista deportivo, institucional y económico. El objetivo era claro: convertir a Messi en un puente generacional entre el pasado glorioso del club y las nuevas generaciones".

Leo Messi en la temporada 2007-08 / UEFA

Ciria insistió en que "Leo debía volver al Barça y el Barça debe hacer todo lo posible para recuperar a su jugador más importante". En esa línea, recordó que hace unos meses presentaron un proyecto concreto basado en una simbiosis Barça-Messi, similar a la de Nike con Jordan, con un impacto económico estimado de más de 200 millones, una operación que calificó de estructural a nivel institucional.

El precandidato subrayó que Messi es "el deportista más querido del mundo y que su figura trasciende lo deportivo: "Hay que salir al mundo y entenderlo", dijo, defendiendo que el Barça debía actuar en consecuencia. Su mensaje fue contundente: harán todo lo que haga falta para que Messi vuelva a estar vinculado al Barça.

"El momento más clave de la hsitoria del club"

El cierre volvió a apelar a la épica colectiva. "Como hacemos los catalanes y los culés: cuando tenemos un objetivo común, empujamos todos juntos". Entusiasmo, orgullo de pertenencia y determinación como receta para lo que definió como "el momento más clave de la historia del club". El broche final, inevitable: "Visca el Barça, visca Catalunya y visca sus cosios y socias".

Tras el discurso, llegó el turno de las preguntas de los socios, donde Ciria reforzó algunas de las ideas ya expuestas: "Preservar garantizar y potenciar el modelo de propiedad de socios y socias, nuestro Barça, vuestro Barça".