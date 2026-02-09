Marc Ciria: "Los gritos, menosprecios y trincheras se las regalo a Laporta, es el mejor de todos"

Marc Ciria, precandidato a las elecciones a la presidencia del Barça, visitó 'La Posesión', de SPORT TV, el día que Laporta abandonó el club para acudir a los comicios y optar a la reelección. Ciria se mostró muy crítico con su gestión y la forma en la que el ya ex presidente tras presentar la dimisión ha ejercido su liderazgo al frente de la entidad: "En el momento que eres crítico con Laporta, estás fuera, fuera el campo como la Grada d'Animació, como el movimiento peñístico, como los abonados. Cuando eres crítico y levantas la mano, estás fuera", afirmó.

Ciria, en ese sentido, defendió el carácter plural del club y rechazó cualquier intento de silenciar voces discrepantes. "Este club es un club democrático en el que hay diferentes sensibilidades y visiones de club, y no podemos permitir que se nos expulse. Al final esto se trata de recuperar el lugar que nunca debimos perder y del que el señor Laporta nos ha expulsado por no opinar como él", señaló.

En clave electoral, quiso marcar distancias con el tono que asegura mantiene el presidente: "No voy a entrar, va a ser una campaña de barcelonistas con un proyecto claro, con propuestas reales de profesionales de primer nivel, y los gritos, los menosprecios y las trincheras se las regalo, son para él, es el mejor de todos", aseguró, parafraseando a Guardiola en el famoso discurso dedicado a Mourinho antes de la ida de semifinales de la Champions en 2011.

Marc Ciria: "Mi padre me animó a presentarme en las elecciones" / SPORT

De hecho, fue tajante sobre su relación personal con Laporta para dejar claro que los incipentes rumores que le etiquetan como su submarino son totalmente falsos: "Yo nunca podría trabajar con Laporta, creo que soy el único que puede decir que no podría trabajar, he salido por la ventana del despacho de Laporta bastantes veces por decirle lo que opino sobre el modelo de gestión del club", explicó antes de añadir que "al contrario, creo que si Laporta ve a algún opositor real, porque lo conoce, soy yo. Nuestro proyecto es el único que tiene la capacidad de vencer a Laporta".

Ciria elevó el tono al definir el actual modelo de gobierno: "Laporta no es solo presidencialista, sino responsable de un nepotismo que roza la vergüenza ajena por gobernar el club como si fuera suyo, como si fuera de su propiedad", afirmó. "Y eso muchos socios y socias no lo queremos ver más. Y nos estamos rebelando, el club merece multiliderazgo y merece personas que dan un paso adelante jugándose su reputación y que vienen con los deberes hechos. El club no es del señor Laporta".

También alertó del riesgo económico y del incumplimiento del programa electoral. "Que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó cuando ganó Bartomeu, fue el triplete más caro de la historia. Nos jugamos mucho más de lo que creemos porque tenemos la deuda más importante que ha tenido nunca el club", advirtió. "Las promesas electorales se han incumplido, y lo hemos estudiado, en un 94%, solo se han cumplido el 6%. Vale ya de mentiras, los socios y socias somos adultos".

Deco y Hansi Flick

En el ámbito deportivo, se refirió al futuro de Deco y Hansi Flick: "Igual es Deco quien dice que cómo está el señor Ciria y este club va de amigos y conocidos, no de profesionales contrastados, es él quien no quiere seguir", apuntó antes de puntualizar que "no estamos escogiendo a un entrenador y a un director deportivo, sino a un presidente. Y si Flick ve que podemos ser profesionales en el campo y fuera del campo, quizás dice que con Ciria no se está tan mal".

Laporta posa con Flick, Deco, Bojan y Yuste / FCB

Sobre el mismo asunto, añadió que a Flick "le daremos todas las herramientas de las que ahora no dispone. Y si decide no seguir por lo que sea, tenemos la obligación de tener ya un proyecto igual de ilusionante. Es mi obligación", afirmó. Sobre las palabras de Flick en clave electoral de las últimas ruedas de prensa, comentó que "Flick, como cualquier socio, puede decir lo que quiera, como otros activos del club que han sido referencia, como Guardiola o Luis Enrique prefirieron no decir nada. Todo es respetable".