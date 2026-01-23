Marc Ciria: "La gente del Barça reclama un salto adelante"

Tras la convocatoria de elecciones por parte de la Junta Directiva presidida por Joan Laporta, que finalmente se celebrarán el 15 de marzo, los precandidatos empiezan a movilizarse para dar a conocer sus proyectos e intenciones. Es el caso de Marc Ciria, que ha lanzado un comunicado para valorar la fecha final de los comicios y el cambio que, según argumenta, necesita el Barça.

En principio, hasta el momento solo cuatro socios del FC Barcelona han anunciado su intención de presentarse, el propio Marc Ciria, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Joan Laporta, que se presenta a la reelección.

Las claves del comunicado

En el escrito firmado por él, aclara que, tal como dictan los estatutos, "corresponde a la Junta Directiva escoger la fecha que mejor se adapte a las necesidades del Club", aunque sí afirma que "la lógica diría que es a final de temporada, cuando toca hacer balance".

Sobre lo que reclama la afición barcelonista, el empresario catalán lo tiene claro: "Estamos en una etapa en la que la gente del Barça reclama un salto adelante: un Club más moderno, más eficiente, más transparente y más preparado para afrontar los retos del presente y del futuro. El 2026 nos exige una forma de hacer a la altura de lo que representa esta entidad única en el mundo". "No queremos instalarnos en la queja ni repetir las dinámicas de siempre", aclara Ciria después de afirmar que "venimos a construir, a proponer, a hacer posible un proyecto actualizado, realista y ambicioso, que ponga al Club al día y lo prepare para volver a liderar dentro y fuera del campo", añade.

Además, el comunicado dicta en que tipo de FC Barcelona cree el precandidato: "Creemos en un Barça que innova, que cuida al socio, que refuerza La Masia, que gestiona con rigor y que recupera el orgullo institucional. Un Barça que apuesta por soluciones reales y aplicables, con una visión moderna y valiente: la que merece nuestra historia y, sobre todo, nuestro futuro."

Para concluir, el escrito cierra de manera contundente: "Estamos preparados para que los socios y socias conozcan el proyecto, lo debatan y lo hagan suyo... Porque el Barça es mucho más que un presente: es un legado que debemos preservar e impulsar para las generaciones que vendrán. Por un Barça de todos, con todos, y con los socios y socias en el centro".