Marc Ciria, dispuesto a ir hasta el final

Durante las horas previas a que el Comité de Apelación de la Federació Catalana de Futbol desestimara el recurso presentado por el precandidato Marc Ciria para pedir la validación de 379 papeletas presentadas a la Junta Electoral y ser proclamado candidato a la presidencia del Barça, fueron varias las informaciones que llegaron a su equipo sobre la decisión final.

Marc Ciria justo antes de comparecer ante la prensa / Valentí Enrich

Y la percepción generalizada era que la FCF daría la razón a sus argumentos. De hecho, incluso se barajaba la posibilidad de que las elecciones acabaran celebrándose una semana más tarde, el 22 de marzo. Finalmente, sin embargo, el Comité de Apelación dio la razón a la Junta Electoral y rechazó el recurso, lo que fue una enorme sorpresa para el precandidato.

Ciria, pese a la decepción por cómo ha ido el proceso, mantuvo la determinación de no impugnar las elecciones para no perjudicar al Barça, aunque sí está decidido a seguir demostrando que su precandidatura logró los apoyos necesarios para acudir a los comicios del domingo. En ese sentido, el próximo paso será recurrir la decisión de la FCF ante el Tribunal Català de l’Esport, para lo que tienen un plazo de diez días, paso previo a la justicia ordinaria, a la que tampoco renunciará llegado el caso.