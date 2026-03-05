Marc Ciria: "Creo que no interesaba que estuviésemos"

Tras quedar fuera de la lucha electoral, Marc Ciria, líder del 'Moviment 42', ha comparecido en su sede electoral para dar su opinión al respecto y también para explicar el camino que emprenderá desde ahora. Su grupo presentó el lunes un total de 2.845 apoyos, pero la Junta Electoral no validó 598. Se ha quedado en 2.247, a 90 de las 2.237 necesarias para convertirse en candidato.

Ciria ha querido empezar dando cifras sobre las firmas invalidadas por la Junta Electoral. "Nos han invalidado 78 por criterios caligráficos, nueve porque no llevaban firma, 125 sin fotocopia del DNI, ni 500, ni 600, ni 800, 63 por duplicidad con otras precandidaturas, tres por duplicidad con la propia candidatura, cinco por discordancia en los apellidos, 20 por documentos caducados, 20 por ser menores de edad, 70 por no tener la antigüedad requerida de socio y 142 porque el número de socio no coincidía con el de la aplicación".

Después ha dejado claro que "doy las cifras porque se ha difamado de esta candidatura. Y acudiremos a los tribunales con los que lo han hecho. Respecto a las firmas, reclamaremos y presentaremos recurso a la Junta Electoral y a la Federación Catalana, pero no impugnaremos las elecciones porque pensamos en el club, en la democracia y no en nosotros". El grupo se reserva el derecho de llegar hasta la justicia ordinaria "en defensa de la candidatura y de los socios que nos han dado su apoyo".

La precandidatura ha denunciado que "las papeletas eran anuladas por personal del club, no las podíamos discutir ni alegar. No hemos podido hacer el trabajo de verificación de los interventores, no nos han dejado. Se anulaban según criterios individuales y no de la Junta Electoral y el criterio era diferente en cada mesa".

Ciria ha desvelado que anularon la firma de Sergi Bruguera, que les dio su apoyo públicamente y que incluso habían puesto en duda la suya y la de Iván Cabeza, responsable económico del grupo. "No hemos podido ver las firmas, ni tocarlas. Los números que nos dan es un acto de fe creérselos", ha apuntado una de las responsables jurídicos del grupo, que tiene muy claro que todas las firmas presentadas sin DNI deberían ser válidas debido a que la Ley de Protección de datos está por encima de los Estatutos del FC Barcelona.

El ya exprecandidato ha hablado del no pacto con Víctor Font, negando que ambos hablasen el domingo por la noche para unir fuerzas, pero ha dejado bien claro que votará por el líder de 'Nosaltres'': "No ha habido acuerdo con Víctor Font. Nunca me escondo, creo que es urgente que haya un cambio en el modelo de gobierno y ese cambio ahora mismo solo lo representa Font. O cambiamos o perdemos el club. Yo iré a votar el domingo y votaré por el cambio".

El líder del 'Moviment 42' también ha dejado claro que su camino no se acaba aquí y que lo volverá a intentar en el futuro. "Nunca he estado más motivado para darle al Barça un cambio. No hay nada más motivante que no me hayan dejado ayudar al club de mi vida. Espero que pueda convencer a mis compañeros más adelante para volver a intentarlo. Esto no se acaba aquí. Es un punto y aparte. El Barça necesita una regeneración inmediata". Ciria también ha explicado que no se unirá ahora a Font. "Ya tiene su equipo y su proyecto".

Ciria tiene claro que a alguien no le ha interesado que estuviesen en la campaña, aunque no ha querido dar nombres. "El Barça pierde una oportunidad para tener otra alternativa. Pierde el Barça y creo que no interesaba que nosotros estuviésemos". "Que se haya invalidado un 21% no se aguanta por ninguna parte", ha añadido Antoni Martín, miembro de la precandidatura.