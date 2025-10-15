Marc Ciria carga contra el Barça y vuelve a pedir que la venta de BLM se someta a votación

Marc Ciria ha respondido al comunicado del FC Barcelona cuestionando de forma frontal el proceso de validación de firmas que ha llevado a que su propuesta no se incluya en el orden del día de la Asamblea. Según el economista, los criterios utilizados por el club para invalidar apoyos, como exigir fotocopia del DNI o aplicar filtros no contemplados en los Estatutos, no tienen base legal y vulneran, además, la normativa de protección de datos, ya que con el nombre y el número de socio era suficiente para acreditar la identidad de cada firmante.

Ciria también defiende la validez de las firmas digitales, que el club rechazó, asegurando que los Estatutos del Barça contemplan el uso de medios telemáticos en procesos participativos y que su recogida de apoyos cumplía con todos los requisitos internos. Considera, por tanto, que la decisión de no admitirlas va en contra de la legislación vigente y de la propia normativa del club en plena era digital.

Más allá de la cuestión legal, Ciria plantea el asunto como un ejercicio democrático: subraya que la iniciativa surgió de manera honesta y colectiva, apelando a la voz de las socias y socios. Por eso celebra que el club haya reiterado que no tiene intención de vender Barça Licensing & Merchandising, SL (BLM), pero insiste en que la directiva debería llevar igualmente este tema a la Asamblea para reafirmar institucionalmente ese compromiso y dar voz a la masa social en una cuestión clave para el futuro del Barça.

El comunicado completo de Marc Ciria

Yo, Marc Ciria i Roig, me he presentado hoy, 15 de octubre de 2025 a las 12 horas, en las oficinas del FC Barcelona, tras haber sido convocado por el Club en relación con el proceso de validación de firmas anunciado por el FC Barcelona en su comunicado del 14 de octubre de 2025, para incluir la siguiente propuesta en el orden del día de la Asamblea General del próximo domingo, 19 de octubre de 2025:

Revocación de la autorización para la adquisición, por parte de uno o más inversores, de una participación minoritaria del capital social (hasta el 49,9 %) de la sociedad Barça Licensing & Merchandising, SL (BLM), aprobada en la Asamblea Extraordinaria telemática del FC Barcelona que tuvo lugar el día 16 de junio de 2022.

Esta propuesta ha contado con 3.316 apoyos entre firmas manuscritas y adhesiones digitales, tal y como consta en el acta notarial de protocolización que las recoge e incorpora, y fue entregada en las oficinas del Club el 14 de octubre de 2025.

En relación con el proceso de validación de firmas del Club, he expuesto que:

Los criterios de validación de firmas utilizados por el Club no están previstos en los Estatutos vigentes del FC Barcelona. El procedimiento interno del Club es contrario a la actual legislación en materia de protección de datos personales, al igual que las manifestaciones incluidas en su comunicado respecto a que los apoyos no iban acompañados del número y fotocopia del DNI. El propio Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que los datos personales recopilados deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con la finalidad para la que se tratan, bajo el principio de minimización de datos. Por tanto, en este caso, con el nombre y el número de socio, el Club disponía de los datos necesarios y adecuados para identificar a cada uno de los socios que han apoyado la iniciativa. Las firmas digitales presentadas al Club cumplen con lo previsto en los Estatutos del Club, que contemplan la posibilidad de apoyo telemático en procesos participativos; y también con su propio procedimiento interno para su validación, ya que incluyen los datos de identificación del socio y la propuesta a la que se adhieren. La decisión del Club de rechazarlas es contraria a la legislación vigente y a su propia normativa interna en plena era de la digitalización.

Se trata de una propuesta nacida de un ejercicio de participación colectiva, honesta y transparente, en el que se ha velado en todo momento por la protección de la identidad y los derechos de las socias y socios del FC Barcelona, apelando al compromiso democrático que siempre ha caracterizado a nuestro Club.

Seguiremos trabajando con firmeza e ilusión para hacer del Barça un Club todavía más democrático, transparente y accesible para todas las socias y socios. Creemos en un modelo en el que la voz de los propietarios del Club —las socias y socios— sea escuchada y respetada, donde la participación sea real y las decisiones más importantes se tomen con plena responsabilidad colectiva.

Asimismo, celebro que el Club haya expresado públicamente que no tiene la voluntad de vender BLM. Hecho este pronunciamiento, sería una gran oportunidad que la propia Junta Directiva introdujera este asunto como punto del orden del día motu proprio, para reafirmar institucionalmente ante la Asamblea este compromiso y dar voz a las socias y socios sobre una cuestión tan relevante para el futuro del Club.

Por un Barça de todos, con todos y para siempre.