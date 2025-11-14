Marc Casadó, el único jugador que acude a entrenar voluntariamente a la Ciutat Esportiva

Pese a que ayer estaba programado el último entrenamiento de la plantilla azulgrana después de cuatro días de trabajo para los jugadores no internacionales y lesionados, hoy se ha visto una imagen poco habitual en la Ciutat Esportiva. Marc Casadó ha acudido a entrenar de forma voluntaria a las nueve de la mañana. El gesto confirma, una vez más, el compromiso del centrocampista con el club en un día en el que nadie —excepto los lesionados— tenía sesión programada.

Durante la mañana también se ha visto por las instalaciones a Gavi y a Marc Bernal. Este último disputó ayer un partido con el filial para recuperar sensaciones, ya que no está teniendo demasiados minutos esta temporada. Más allá de estos casos puntuales, el resto de jugadores ha aprovechado la jornada para descansar y recargar energías.

Ejemplo de compromiso

Casadó, en cambio, ha preferido sumar un par de horas de trabajo. Se ha vestido de corto y ha salido al césped para completar tareas de recuperación. Su presencia no sorprende en un momento en el que está teniendo un papel importante en el primer equipo debido a la plaga de lesiones en el centro del campo. En las últimas semanas ha respondido con solvencia a todo lo que Hansi Flick le ha pedido.

Para el técnico alemán, días como este no son determinantes pues valora que la plantilla respete los descansos. Aun así, aprecia que jugadores como Casadó decidan acercarse a entrenar por iniciativa propia, ya que considera que cualquier esfuerzo adicional suma, aunque no esté en el calendario.

El equipo regresará a los entrenamientos el lunes para preparar el partido del 22 de noviembre contra el Athletic Club de Bilbao. Sin embargo, varios internacionales no estarán disponibles todavía, ya que el martes recibirán a Turquía.