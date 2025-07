Marc Casadó recibe ofertas potentes y el Barça está a la expectativa

El mercado avanza y en el Barça tienen claro que van a pasar cosas. El club blaugrana no esconde que le vendría muy bien una venta millonaria y existen diferentes escenarios abiertos, alguno de ellos inesperado. Uno de los futbolistas que ha recibido propuestas para salir en los últimos días es Marc Casadó, cuya situación ha llamado la atención a la Premier y más concretamente al Chelsea. El canterano blaugrana fue una de las apariciones fulgurantes del pasado curso ganándose la titularidad e, incluso, llegando a ser internacional, pero acabó perdiendo peso tras la irrupción excepcional de Frenkie de Jong y su lesión. La dirección deportiva blaugrana valora mucho a Casadó, pero es difícil que sea titular en el nuevo proyecto y si hay una propuesta económica fuera de mercado podría abrir cualquier escenario.

Casadó fue una de las grandes apuestas de Flick en el inicio de temporada. El centrocampista se ganó su confianza aunque el técnico alemán priorizó claramente la opción de Marc Bernal hasta que el joven futbolista se lesionó de gravedad ante el Rayo dejando un hueco importante en la zona media del campo. Casadó aprovechó muy bien su oportunidad y se hizo indiscutible en el esquema de Flick hasta el punto que llegó a postergar a De Jong en buena fase de la pasada temporada. Casadó fue llamado por el seleccionador, Luis de la Fuente, tras un rendimiento excepcional demostrando que podía jugar por delante de la defensa.

El joven futbolista blaugrana comenzó a perder peso a partir del mes de febrero y Flick le dio la batuta del equipo a Frenkie de Jong cuando el holandés se mostró plenamente recuperado de su lesión de tobillo. Y De Jong ya no se movió del once dejando muy pocos minutos a un Casadó que se vio superado también por futbolistas como Gavi o Fermín. Tampoco ayudó su lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Se perdió la parte decisiva de la temporada y también los mejores momentos del curso dejando un sabor agridulce al final tras su tremendo arranque de curso.

Casadó renovó hasta el 2028 por expreso deseo de Flick y con el OK de la dirección deportiva en la pretemporada pasada. Tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros y el plan del futbolista era claro: intentar luchar por un puesto en el once titular aún sabiendo que la competencia este año va a ser brutal. Y es que Frenkie de Jong es la apuesta total del club para jugar por delante de la defensa y se está acordando su renovación estratégica y Hansi Flick espera con ansia el regreso de Marc Bernal, un jugador del que está convencido que puede convertirse en uno de los mejores mediocentros del mundo. Bernal debería estar al cien por cien en septiembre, con la temporada ya arrancada, y la idea es que juegue muchos partidos como titular si mantiene el nivel del curso pasado.

Con este escenario, el Barça tiene un claro overbooking en el centro del campo. El club blaugrana va a contar con Bernal, Frenkie de Jong, Casadó, Gavi, Fermín, Pedri y Dani Olmo en el centro del campo. E, incluso, es posible que Raphinha deba retrasar su posición en el caso de que acabe firmando Nico Williams. Es verdad que hay muchas competiciones en juego y que la temporada es larga, pero habrá futbolistas de primer nivel que no van a tener el espacio deseado en este proyecto y ya se le ha abierto las puertas a Pablo Torre porque no iba a jugar con total seguridad.

La situación de Casadó es delicada y en el Barça se han tomado este tema con mucho tacto. El centrocampista es un jugador muy querido por la afición por su entrega sobre el terreno de juego, pero en el club blaugrana también entienden que no caben todos y que hay otros futbolistas que aprietan fuerte desde La Masia para tener su oportunidad. Si el Chelsea realizara una oferta económica muy superior a los 30 millones de euros de su tasación actual, la vía de una salida podría abrirse en cuanto al Barça. Otra cosa es lo que piensa el jugador, muy identificado con el club y con el entorno blaugrana.

El Chelsea no es el único equipo que estaría interesado por Casadó. En las últimas horas, el Atlético de Madrid también ha consultado por la situación del canterano blaugrana por si no acaba de cerrar el fichaje del bético Johnny Cardoso. El perfil les encaja, pero está claro que la oferta sería muy inferior a la que pudiera hacer el Chelsea si, definitivamente, va a por Casadó. El conjunto inglés ya se había interesado en el pasado por Fermín, pero la operación no se hará.

Casadó, evidentemente, desea continuar en el Barça al cien por cien, pero el club podría escuchar ofertas y la decisión final estaría en manos de Hansi Flick. El entrenador siempre habla claro con los jugadores sobre su situación y eso puede marcarlo todo. Por ahora, el interés de la Premier ha removido el escenario sobre Casadó a la espera de más certezas. Y una venta, una gran venta, ahora mismo en el club blaugrana lo solucionaría todo.