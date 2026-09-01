Marc Casadó prefiere el Bayer Leverkusen

Marc Casadó ha recibido el interés de numerosos clubes durante las últimas semanas. Algunos de ellos incluso han trasladado ofertas formales al FC Barcelona para hacerse con los servicios del centrocampista. Entre los equipos que han mostrado interés figuran clubes de Arabia Saudí y Turquía, aunque estas opciones no son prioritarias para el jugador, que siempre ha tenido como primera preferencia continuar su carrera en Europa.

Casadó se entrena en solitario a la espera de cristalice alguna propuesta / Sport

En este escenario, Casadó ha recibido propuestas e interés procedentes de Inglaterra, Italia y Alemania. En el mercado alemán aparece, entre otros, el RB Leipzig. En las últimas horas también se ha sumado el interés del Betis, tal y como ha publicado SPORT. El club verdiblanco valora al centrocampista y Casadó mantiene el máximo respeto por la opción de regresar a LaLiga. Pero, entre las alternativas que tiene actualmente sobre la mesa, hay una que parte con ventaja: el Bayer Leverkusen.

La razón principal tiene nombre y apellidos: Carles Martínez. El técnico catalán es, desde este verano, el entrenador del conjunto alemán, después de su etapa en el Toulouse. Antes de dar el salto al fútbol profesional, Martínez trabajó durante cuatro años en La Masia. Y su relación con Casadó viene de mucho antes. Martínez fue precisamente el primer entrenador que tuvo el centrocampista en el fútbol base del Barça. Desde entonces, el vínculo entre ambos se ha mantenido y también se ha prolongado a nivel familiar. Es una relación construida durante años, desde las primeras etapas de formación del futbolista, y que ahora adquiere una nueva dimensión con Martínez al frente del Bayer.

Para Casadó, la posibilidad de reencontrarse con su primer entrenador en una nueva etapa de su carrera es uno de los principales argumentos de la propuesta del Leverkusen. El proyecto alemán le permitiría, además, disputar la Bundesliga y hacerlo bajo las órdenes de un técnico que conoce de primera mano sus características y su evolución desde que era niño.

Debe haber salidas

El Bayer, por su parte, está pendiente de movimientos en su centro del campo. Uno de los nombres que condicionan la operación es Robert Andrich. El centrocampista alemán, capitán del equipo hasta este verano y con contrato hasta 2028, ha perdido la capitanía después de la llegada de Martínez. El nuevo entrenador confirmó que Edmond Tapsoba asumirá ahora el brazalete.

Robert Andrich, del Bayer Leverkusen, marca de córner ante el Arsenal / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La situación de Andrich ha abierto la puerta a una posible salida. El propio jugador había señalado que no buscaría marcharse mientras siguiera sintiéndose importante para el equipo, aunque la dirección deportiva le ha trasladado que tendrá dificultades para disponer de minutos con regularidad.

Marc Casadó, canterano y futbolista del FC Barcelona / Sergi Capdevila

Su salida facilitaría la llegada de Casadó. El centrocampista del Barça aparece así como una de las opciones para reforzar una posición que podría quedar liberada en el Bayer si finalmente Andrich abandona el club. La opción de Arabia Saudí no es prioritaria para Casadó. Tampoco la de Turquía. El Betis cuenta con su consideración y el jugador valora la posibilidad de continuar en España, pero la propuesta que actualmente más encaja con sus preferencias es la del Bayer Leverkusen: Bundesliga, un proyecto competitivo y, sobre todo, el reencuentro con Carles Martínez, el entrenador que estuvo al frente de sus primeros pasos en La Masia. Martínez ha firmado con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2028.