Marc Casadó tiene nuevo representante

Siempre que un futbolista cambia de equipo se abre un gran debate. La rumorología sobre qué equipo podría ficharlo es inmensa, pero lo que muchos olvidan es que el papel del agente puede ser incluso más decisivo que el del propio jugador en estas operaciones. Es por ello que, aunque pase desapercibido paara la mayoría del público, también existe un mercado de representantes. Los hay de distintos estilos. Unos prefieren trabajar en la sombra y no acaparar focos y a otros les gusta mas dejarse ver, pese a que en el caso de ambos su influencia marca la diferencia en el rumbo de muchas carreras.

Según ha podido saber Sport, Marc Casadó ha tomado una decisión que puede marcar su futuro. El centrocampista del Barça, que ha estado vinculado a Wasserman desde los inicios de su carrera, ha apostado por un cambio de rumbo y ha firmado con Gestifute, la poderosa agencia de Jorge Mendes. Este mismo jueves debían completarse los últimos trámites legales para cerrar su desvinculación de la anterior agencia y sellar su incorporación con el reconocido superagente portugués.

Casadó, el quinto 'fichaje' de Gestifute

La agencia cuenta con una cartera de jugadores de primer nivel en la que también se encuentran Lamine Yamal –con un valor de mercado de 200 millones de euros–, Alejandro Balde, Ansu Fati o el prometedor Guille Fernández. Su deseo, tal y como publicó Sport, es claro y pasa por seguir en el Barça y hacerse un hueco en el primer equipo. Solo si viera que no dispone de minutos se plantearía escuchar opciones en el mercado de invierno, aunque su objetivo principal es consolidarse en el club de su vida y está plenamente centrado en la temporada que le espera por delante.

La elección de Mendes no es para nada casual. El agente portugués es conocido por su implicación directa, estando siempre muy pendiente de sus futbolistas y en contacto constante con ellos. Aunque su agenda está repleta de reuniones y viajes, el portugués cuenta con un equipo de profesionales dedicados exclusivamente a atender las necesidades de cada jugador. A ello se suma una amplia red de contactos capaz de abrir puertas y facilitar operaciones que a otros les resultarían imposibles. Además, Mendes mantiene una gran relación profesional y personal con Laporta y Deco desde hace muchos años, algo que siempre ayuda a la hora de hacer negocios.

Aunque aún faltan días para que se haga oficial, Casadó ya forma parte a todos los efectos de la agencia Gestifute. El jugador de Sant Pere de Vilamajor confía en que este paso sea el empujón definitivo para alcanzar su sueño de triunfar en el Barça.