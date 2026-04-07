Marc Casadó habría decidido escuchar ofertas: puede salir del Barça

Marc Casadó va a ser uno de los nombres del mercado blaugrana con total seguridad. Es uno de los futbolistas que aparece en todas las listas como una posible venta del Barça a partir del 30 de junio y todo indica que el centrocampista podría cambiar de aires. Casadó habría comunicado ya a su entorno su decisión de escuchar propuestas interesantes en los próximos meses, aunque desea decidir el proyecto más adecuado para continuar su carrera, según la cadena 'SER'. En el Barça no forzarán a nadie a salir, pero sí se le aconsejará a Casadó una salida para que pueda tener más protagonismo en el futuro. La venta sería neta y generaría muchas plusvalías, ya que el futbolista está formado en la casa solo daría beneficios.

Casadó decidió seguir en verano a pesar de que algunos equipos Premier estaban muy interesados en ficharle. En concreto, el Chelsea preguntó por él y también el Wolverhampton, pero Casadó cerró la puerta. El canterano quiso luchar por tener minutos teniendo en cuenta que Marc Bernal aún estaba convaleciente de su lesión. En el primer tramo de la temporada, Casadó tuvo algo de protagonismo, pero a partir de enero ha desaparecido. Incluso, Flick le utilizó en la Copa como lateral.

Marc Casadó cambió de agente tras el verano y ahora sus asuntos los gestione Jorge Mendes, representante muy cercano al presidente, Joan Laporta, y al director deportivo, Deco. Puede ser un verano muy movido para sus representados ya que Ansu Fati podría volver del Mónaco y el Barça desea desprenderse defintivamente de él. También representa a Alejandro Balde, un jugador por el que el Barça podría escuchar ofertas.

Casadó explotó la pasada temporada y llegó a ser internacional absoluto. Tiene una tasación de 20 millones de euros y su precio ha bajado tras esta temporada. Pese a todo, el club blaugrana solo le daría salida si la oferta que llegue es realmente interesante.

El futbolista tiene mucho cartel en Europa y también varios equipos de Arabia Saudí le quieren. En el pasado también se le relacionó con el Atlético, equipo que podría negociar con el Barça la venta de Julián Álvarez. Lo que queda claro es que Mendes seguro que encontrará acomodo a un futbolista que esperaba más y quien siempre ha dicho que ha cumplido un sueño jugando en el primer equipo blaugrana.