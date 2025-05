Marc Casadó explica su celebración de Liga en Canaletes

El pasado jueves 15 de mayo, el FC Barcelona se proclamó campeón de Liga después de vencer al Espanyol en Cornellà por 0-2. Una victoria que le otorgó el título de forma matemática con dos jornadas de margen antes de la finalización del campeonato.

Los jugadores apenas pudieron celebrarlo en el césped: la consigna de Flick era clara y no era momento de cantar el alirón en casa del vecino. Además, los aspersores del RCDE Stadium se encendieron para evitar que los jugadores del Barça celebrasen el merecido título de Liga.

No por ello, la celebración iba a cesar. En el podcast 'La Sotana', Marc Casadó explicó cómo siguieron los festejos y cómo acabó en la Font de Canaletes, convirtiéndose en una de las imágenes más virales de toda la temporada.

"Fuimos a una discoteca a celebrarlo, pero me quedé con ganas de más fiesta y dijimos con un amigo 'vamos hacia allá', me puse una sudadera y me puse en medio de todo y se lio un poco. ¿Por qué? Porque tenía ganas", confesó en la citada entrevista.

El de Sant Pere de Vilamajor también se refirió a su curso de estreno con el primer equipo y las expectativas para el futuro más próximo: "Te lo habría firmado. Me quedo con el principio de temporada que hice hasta mi lesión. Y con la temporada del equipo, que ha sido espectacular. La afición ha conectado mucho con el equipo. Le pongo entre un 8 y un 10 de nota a la temporada, solo ha fallado la espinita de la Champions. La ilusión de la gente es enorme, pero confío plenamente en el equipo. Podemos arreglar las pequeñas cosas que han hecho que no hayamos ganado todo lo que esperábamos".