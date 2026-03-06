Marc Casadó elige con qué compañero del Barça viviría

Marc Casadó es uno de los jugadores formados en La Masia que ha ido dando pasos hasta hacerse un hueco en el primer equipo del FC Barcelona. El centrocampista catalán llegó muy joven a la cantera azulgrana y fue creciendo dentro de las categorías inferiores hasta convertirse en uno de los habituales del filial.

Tras varias temporadas en el Barça Atlètic, donde incluso llegó a portar el brazalete de capitán, Casadó dio el salto al primer equipo. Poco a poco ha ido entrando en las dinámicas del vestuario y sumando minutos con los mayores, formando parte de la nueva generación de futbolistas surgidos de la cantera del club.

En una prueba organizada por 'Collectibol', el futbolista catalán participó en un reto en el que debía ordenar del 1 al 10 a algunos de sus compañeros según con quién compartiría piso. Los nombres le iban apareciendo de forma aleatoria y él iba tomando decisiones sobre la marcha.

Uno de los primeros en aparecer fue Alejandro Balde, y entre risas explicó: "Con Balde sería un desastre, pero me llevo muy bien con él, así que en el puesto 3. Nos lo pasaríamos bien".

Cuando apareció Marcus Rashford, el centrocampista comentó que el idioma podría ser un problema, aunque lo acabó colocando en el número 7: "Nos fallaría un poco, pero tiene pinta de ser ordenado". Algo parecido señaló con Bardghji, a quien situó en el puesto 8, reconociendo que se llevan muy bien, aunque el idioma también podría complicar un poco la convivencia.

Al ver el nombre de Fermín López, Casadó reaccionó rápido: "Ufff, Fermín. Hace mucho tiempo que lo conozco", comentó antes de situarlo en el puesto 4. A Pedri lo puso en el número 5 porque, según dijo, "tiene pinta de ser ordenado". Mientras iba completando la lista, el propio jugador reconocía entre risas: "Está muy desordenado esto".

El número uno de su ranking fue finalmente para Joan García: "Creo que con él me lo pasaría bien y nos reiríamos mucho. También tiene pinta de ser un tío tranquilo".

La parte final del ranking dejó más comentarios curiosos. Raphinha terminó en el número 6 y Lewandowski en el 9: "Robert… tendría que aguantarlo a él y a toda la familia, así que mejor que no", bromeó. Lamine Yamal ocupó el puesto 10, ya que aseguró que "es muy desastre, mucho", mientras que Szczęsny se quedó con el número 2: "Tek… bueno, así ha quedado", concluyó.