Marc Casadó elige su alineación de 'cosas catalanas' con alguna sorpresa: "No me entenderían en el vestuario"

Durante los últimos años el Barça ha sorprendido a todo el mundo sacando nuevos futbolistas de primer nivel desde La Masia. El modelo de club permite que una buena cantidad de jugadores puedan llegar al primer equipo, algo que en el fútbol multimillonario moderno no es para nada habitual.

Además, coincide que muchos de estos chavales son de aquí, dejando un vestuario repleto de catalanes. De hecho, en la última jornada de la fase liga de la Champions ante el Copenhagen, Flick alineó a nueve jugadores 'de la terra', convirtiéndose así en el único equipo en hacerlo posible dentro del top-24 europeo.

El Barça alineó a nueve catalanes contra el Copenhagen, siete como titulares. / Dani Barbeito

Uno de los que más lo siente es Marc Casadó. Catalán de los pies a la cabeza, el centrocampista no está gozando de las oportunidades que esperaba durante esta temporada, aunque ello no le impide reafirmar su amor por los colores azulgranas a cada oportunidad que surge.

Ahora, el joven ha pasado por el pódcast 'Can Putades' para someterse a una prueba: elegir su alineación de 'cosas catalanas' favoritas, demostrando un gran dominio de las tradiciones y elementos representativos del lugar que le vio nacer. En cuanto a pueblos, se queda con el suyo, Sant Antoni de Vilamajor, en el Vallès Oriental, que tiene menos de 4.400 habitantes.

Marc Casadó, durante el partido de Champions entre Barça y Copenhague / Dani Barbeito / SPO

En cuanto a la comida tira de un tópico de la zona, la 'calçotada', mientras que para beber se queda con la marca de agua a la que patrocina. El test sirve para conocer los gustos de Casadó más allá del fútbol, como su canción y grupo favoritos: 'Miami Beach', tema de los míticos Lax N' Busto, y Oques Grasses, que este 2026 ya han colgado el 'sold out' en el Estadi Olímpic Lluís Companys -que tiene una capacidad de casi 56.000 personas- en las cuatro fechas que actuarán en Barcelona durante su gira de despedida: "Por Pau", comenta en referencia a Cubarsí, pues es el grupo favorito del central.

Otro tópico es que las mejores fiestas populares son las que se celebran en los pueblos, aunque quizás esto no es exclusivo de Catalunya, y Casadó confirma que es así. Es curioso el insulto preferido elegido, pues no es sencillo encontrar una traducción literal al castellano: "galifardeu", que sería algo así como 'esbirro'. Sin embargo, reconoce que no lo puede decir mucho porque "no le entenderían en el vestuario", pese a que hay mucho catalán, pues es una de esas palabras que seguramente solo conocen los que tienen el idioma como su lengua principal.

Su 'lugar zen' del país es Sant Aniol de Finestres y sus rutas por la naturaleza con sus perros, mientras que su tradición favorita son los 'castellers', una práctica que asombra a todo aquel que los ve por primera vez y que son una de los elementos más arraigados a la cultura del país.

Finalmente, Casadó elige a Carles Puyol como su "personaje catalán favorito", el capitán eterno del FC Barcelona que consiguió enamorar tanto a los jóvenes de la casa, como a muchos de los defensas actuales por todo el mundo.