Marc Casadó ya ha decidido

Hansi Flick no engaña a nadie y ha sido siempre muy directo con sus futbolistas, tanto para lo bueno como para lo menos positivo. Los jugadores agradecen su sinceridad, más allá de que el mensaje que escuchan por parte del alemán no sea de su agrado. A partir de ahí, y con las cartas encima de la mesa, deciden ellos. Así fue a la hora de decirle a Roony Bardaghji que no podía garantizarle muchos minutos y que si quería jugar más le tocaba valorar una salida, pero actúa de la misma forma con pesos pesados como Robert Lewandowski, al que dejó claro que esta pasada temporada no tendría el rol de titular indiscutible.

Casadó y Roony Bardghji se abrazan con la camiseta del FC Barcelona / SPORT

El pasado verano ocurrió algo similar con Marc Casadó, al que avisó del papel que tendría en el equipo y le dio libertad para aceptar la situación o, por el contrario, buscar una salida para jugar más y ser importante en otro proyecto alejado del Barça. El centrocampista eligió no tirar la toalla, apretar los dientes y seguir trabajando a diario para hacer cambiar de opinión a Flick, que, de hecho, celebró la valentía del futbolista y llegó a destacarla públicamente: "He hablado con él, no se quiere ir y no quiero que se vaya", dijo en el mes de agosto. La realidad es que el canterano no ha llegado a los mil minutos disputados esta pasada temporada, algo que no le ha cogido por sorpresa.

Casadó ha podido comprobar a lo largo de los meses cómo su papel secundario iba aumentando a medida que el alemán recuperaba poco a poco a compañeros que han pasado por delante suyo como Gavi o Bernal en el tramo final de la temporada. Ni siquiera los problemas físicos que alejaron a De Jong del césped abrieron la puerta al centrocampista, plenamente consciente de que había llegado el momento de reflexionar sobre su futuro.

Marc Casadó, un emblema de La Masia en el FC Barcelona / VALENTI ENRICH

Y es que, si le quedaba alguna esperanza de cara a la próxima temporada, una nueva charla acabó de convencerle de dar uno de los pasos más importantes, por muy doloroso que pueda ser, de su carrera profesional: marcharse del club de su vida. Le han explicado que su presencia sobre el terreno de juego sería incluso menor, dejando, eso sí, la decisión en sus manos porque tiene contrato en vigor y al club no se le ha pasado por la cabeza forzar absolutamente nada con un futbolista cuya fidelidad y compromiso con el escudo ha sido siempre innegociable. En el Barça aceptarán la vía que Casadó tome, que no hace tanto, como comentó en una entrevista con SPORT, pasaba por seguir peleando por su sueño.

Lo más difícil ya está hecho

Pero el canterano ya ha decidido y no hay vuelta atrás: ha entendido que su etapa como blaugrana ha llegado a su fin y que ha llegado el día de despedirse para poner rumbo a una nueva aventura lejos de la que ha sido su casa desde que aterrizó con solo trece años. Su postura es firme y, tras valorarlo todo, se han impuesto las ganas que tiene de disfrutar del balón. Quiere ser importante sobre el césped y jugar de forma regular, sentirse futbolista de lunes a domingo. Ha hecho el click, la próxima temporada vestirá otra camiseta y está convencido de que, a sus 22 años (cumplirá 23 en septiembre), le queda muchísimo por disfrutar del fútbol, su gran pasión.

Marc Casadó, centrocampista del FC Barcelona, junto a Hansi Flick / SPORT

El club conoce de primera mano sus intenciones y, pese a que defenderá sus intereses, está dispuesto a trabajar de forma conjunta para encontrar la solución que mejor encaje entre todas las partes. Existe interés por parte del Mónaco, como se ha dicho, pero ni mucho menos está cerrado ni tampoco muy avanzado. No es el único club que ha preguntado por Marc, que, tras finalizar la temporada, inició sus vacaciones para desconectar. No tiene prisa porque el verano es largo y, aunque tampoco quiere demorar demasiado su elección, es imprescindible no equivocarse. Una de las condiciones 'sine qua non' que pone encima de la mesa es tener la confianza absoluta del entrenador de su próximo equipo. Se va para jugar, no para vivir una experiencia vital lejos de casa, por mucho que así vaya a ser también. En cualquier caso, Marc Casadó no formará parte del tercer año de proyecto de Hansi Flick.