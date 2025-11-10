Marc Casadó, en la Ciutat Esportiva para pasar pruebas médicas

Marc Casado acudió esta mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a pruebas médicas que determinen el alcance exacto de las molestia que sufrió ayer en Balaídos. En principio no parece nada grave pues se trata de un simple pinchazo en el aductor. Sin embargo, el centrocampista azulgrana, por precaución, decidió no forzar y pidió el cambio apenas cinco minutos antes de que comenzara el partido. Al no notarse en plenitud de condiciones, prefirió evitar riesgos innecesarios.

Su puesto lo ocupó finalmente Dani Olmo. El futbolista de Terrassa no estaba previsto como titular y tuvo que cambiarse con rapidez para saltar al campo y fue avisado apenas unos segundos antes del inicio, cuando los jugadores ya se disponían a realizar la foto oficial previa al encuentro.

En las próximas horas se conocerá con mayor precisión el diagnóstico de Casadó, aunque todo indica que la dolencia no reviste gravedad y que podrá reincorporarse sin problemas tras el parón de selecciones. Sin embargo, primero hay que analizar la zona en detalle para confirmar que se trata de una lesión leve y después el futbolista empezará con su recuperación.

El cambio de última hora, sin embargo, generó cierta polémica. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Claudio Giráldez, técnico del Celta, expresó su sorpresa por la modificación tan repentina en la alineación y apuntó que, desde un punto de vista reglamentario, la situación le resultaba “un poco rara”. Aunque no presentó una queja formal, dejó entrever sus dudas sobre si un cambio con tan poca antelación se ajustaba a la normativa.