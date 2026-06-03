El Mónaco se interesa por Marc Casadó

El futuro de Marc Casadó en el FC Barcelona sigue siendo una incógnita, aunque parece que todo empieza a esclarecerse. El canterano de 22 años, con escasos minutos esta temporada bajo las órdenes de Hansi Flick, podría abandonar el club este verano en busca de más protagonismo.

Según el periodista italiano Gianluigi Longari, existe una "negociación bien encaminada entre Barcelona y el AS Mónaco para el traspaso en propiedad de Marc Casadó". El conjunto monegasco, que no disputará la próxima Champions League, se ha fijado en el joven pivote azulgrana como refuerzo para su mediocampo. El Barça pediría alrededor de 20 millones de euros por el canterano, tal y como indican estas informaciones, aunque hay competencia de clubes de España, Inglaterra y Arabia Saudí.

El agente Jorge Mendes, representante de Marc Casadó, estuvo recientemente en Mónaco cerrando operaciones como las de Ansu Fati y Filipe Luís, y aprovechó la ocasión para poner sobre la mesa el nombre del mediocentro catalán.

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador confirman a SPORT que, a día de hoy, no existe ninguna negociación abierta. Aunque Casadó gusta mucho al nuevo entrenador que en los próximos días tomará posesión del cargo, el club monegasco todavía no ha iniciado conversaciones formales con el Barça.

Será una vez que se oficialice la llegada del exentrenador del Flamengo cuando se aborde seriamente la posible incorporación de Casadó como una de las opciones para reforzar el centro del campo.

Protagonismo de Gavi, Bernal y opción Bernardo Silva

Con las buenas sensaciones dejadas por Gavi y Marc Bernal tras sus respectivas recuperaciones de lesiones graves, el FC Barcelona ve reforzado su centro del campo de La Masia. Ambos han mostrado un gran nivel y se espera que tengan un rol más destacado la próxima temporada, lo que reduce las oportunidades para el de Sant Pere de Vilamajor, quien ha sido el quinto mediocentro en la rotación.

El centrocampista del Oviedo Santi Cazorla (d) juega un balón ante Marc Casadó, del Barcelona, / Paco Paredes / EFE

En paralelo, Bernardo Silva emerge como una opción atractiva para reforzar el mediocampo. El portugués, agente libre tras finalizar su etapa en el Manchester City, ha expresado interés en fichar por el Barça y cuenta con el visto bueno de Hansi Flick y Deco, aunque el club prioriza otras operaciones y necesita generar espacio salarial y de plantilla. Una posible salida de Casadó ayudaría en ese sentido.

Ansu Fati como compañero

En otro orden, el AS Mónaco pretende activar opción de compra por Ansu Fati por 11 millones de euros, cerrando su traspaso definitivo. El Barça se desprende de su alta ficha (alrededor de 17 millones anuales) y obtiene un alivio financiero importante, manteniendo además un porcentaje de reventa.

El futuro de Marc Casadó se aclarará las próximas semanas. Aunque el jugador ha expresado en el pasado su deseo de triunfar en el Barça, la falta de minutos y las ofertas existentes podrían empujarle a una salida que genere ingresos y libere espacio para perfiles más experimentados.