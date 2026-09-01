Marc Casadó, de celebrar títulos en Canaletes a buscarse la vida en Riazor

Marc Casadó es uno de esos futbolistas cuya identificación con el Barça va mucho más allá del terreno de juego. Formado en La Masia, capitán en las categorías inferiores y convertido después en jugador del primer equipo, el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor siempre ha hecho gala de un enorme compromiso con el club azulgrana. En el Barça no tendría minutos esta temporada, por lo que vivirá su primera experiencia fuera de Catalunya, concretamente en el Depor.

Nacido el 14 de septiembre de 2003, Casadó llegó al Barça en 2016, procedente de la Damm, y recorrió prácticamente toda la escalera del fútbol formativo azulgrana. Su carácter competitivo y su capacidad de liderazgo le llevaron a ejercer de capitán del Juvenil A antes de dar el salto al Barça Atlètic, donde también se convirtió rápidamente en una referencia.

Su debut con el primer equipo llegó el 1 de noviembre de 2022, en un partido de Champions frente al Viktoria Plzen, aunque su verdadera oportunidad apareció dos años después. Con Hansi Flick, Casadó se asentó en el primer equipo durante la temporada 2024/25 y aprovechó la lesión de Marc Bernal para reivindicarse. Intensidad, presión, disciplina táctica y personalidad con el balón hicieron que pasara en muy poco tiempo de ser una alternativa a convertirse en una pieza importante.

Ese rendimiento también le abrió las puertas de la selección española absoluta, con la que debutó en noviembre de 2024 frente a Dinamarca.

Pero si algo ha caracterizado siempre a Casadó es su sentimiento barcelonista. Una de las imágenes que mejor lo refleja llegó después de conquistar la Liga 2024/25. Tras la fiesta del equipo, el centrocampista decidió acudir por su cuenta a Canaletes para celebrar el título mezclado entre miles de aficionados, hasta acabar subido a hombros mientras entonaba cánticos barcelonistas.

Locura en Canaletes con Casadó / Redes

De niño a adulto

No era algo nuevo para él. El propio Casadó explicó posteriormente que ya había acudido de niño a Canaletes junto a sus padres y su abuela para celebrar títulos del Barça, en una familia profundamente culé. La escena adquirió todavía más significado un año después: al conquistar nuevamente la Liga en 2026, y con Canaletes cerrado por obras, Casadó volvió a mezclarse con los aficionados, esta vez en Plaça Catalunya, acompañado por Alejandro Balde.

Son detalles que ayudan a explicar la personalidad de un futbolista que siempre ha antepuesto el colectivo y el escudo. Casadó no solo se ha formado en el Barça: se siente parte del Barça. Un jugador de club, competitivo y comprometido, que ha vivido los títulos primero desde la calle como aficionado y después desde el césped como protagonista.

Aterrizaje en Riazor

Ahora, cedido al Deportivo, buscará los minutos de juego que no tuvo la pasada temporada a las órdenes de Flick. El centrocampista catalán, que llegó a ser internacional con la absoluta, espera reencontrar su mejor versión con Antonio Hidalgo, el entrenador que está haciendo historia en Riazor.