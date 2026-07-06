Marc Casadó: "Mientras el Barça me quiera, yo siempre defenderé a muerte este escudo"

Marc Casadó es de esos futbolistas que nunca dejan indiferente a nadie. Siempre habla claro, responde sin rodeos y mantiene una cercanía cada vez menos habitual en el fútbol de élite. Con esa filosofía ha impulsado su propio campus, que arranca este lunes en Sant Feliu de Llobregat y en el que decenas de jóvenes tendrán la oportunidad de conocer y aprender de uno de los referentes de la Masia. SPORT charló con el centrocampista azulgrana sobre su presente, el Barça, el mercado, la psicología deportiva y su futuro.

Buenos días, Marc. Me imagino que para un futbolista como tú tiene que ser un auténtico lujo y un honor tener un campus con tu nombre.

Sí, no ha sido fácil, pero es increíble. Al final eso también lo hace bonito. Es un proceso complicado, hay temas que se complican más de la cuenta y que tienes que solucionar, pero ya sabíamos lo que había. Estamos muy contentos de poder pasar un buen rato con los niños, que disfruten, que lo pasen bien, que disfruten del fútbol, de nuevos compañeros y de nuevos amigos. Al final es con lo que yo siempre me he quedado de los campus a los que iba de pequeño. Estoy encantado.

Ellos deben estar encantados de verte a ti, que en poco tiempo te has convertido en un referente. ¿Cómo te ha cambiado la vida en estos dos años?

Siempre lo digo: en el fútbol todo puede cambiar en un momento. Por eso creo que es importante estar siempre preparado, al 100% y dar tu máximo en cualquier ocasión, porque no sabes qué oportunidad o qué momento te va a cambiar la vida. Así fue hace dos años. No sabía que iba a pasar con mi futuro, pero tuve la suerte de tener una oportunidad, la aproveché y creo que eso es lo que te puede dar ese salto en el fútbol. Ahora estoy disfrutando. Llevo ya dos años como jugador del primer equipo del Barça y la verdad es que es una locura para mí.

Cuando eres futbolista de élite es muy fácil venirte arriba, porque eres una persona muy conocida. ¿Quién te mantiene con los pies en el suelo?

La verdad es que toda la gente que tengo alrededor es muy normal y siempre me lo dicen. Aunque yo creo que no he cambiado con ellos ni con nadie. Siempre que hago alguna broma un poco fuera de lugar ya me dicen: "Tranquilo...". A veces incluso lo hago para pincharles un poco y ver si les molesta.

La mente en el fútbol coge cada día más importancia, y muchos compañeros tuyos, como Ferran Torres, recurren a la psicología deportiva. ¿Tú también lo utilizas?

Sí, creo que ya forma parte del fútbol. Hablaré por todos, pero creo que es algo que todo el mundo debería utilizar. Hay gente a la que no le gusta o que prefiere no hacerlo, pero creo que puede ayudar a cualquiera. Yo trabajo con un psicólogo deportivo. De hecho, trabajo con Ángel Caperán, el mismo que Ferran y Eric. Es un crack y la verdad es que nos ayuda mucho.

¿Como empezaste?

Lo hablé con Ferran y le dije: "He flipado con tu cambio. Pásame el número de este hombre, a ver si hace la misma magia conmigo". Lo que me he encontrado es un tío increíble. Me ayuda mucho y creo que es algo muy importante en el fútbol de hoy porque todo el mundo está pendiente de nosotros. Para gente joven como nosotros no es fácil. Con el paso del tiempo te vas acostumbrando, pero no deja de ser complicado.

Debes ser el futbolista más culé de la plantilla. ¿Tu prioridad sigue siendo triunfar en el Barça?

Sí. Siempre lo he dicho. Mientras el míster y el club lo quieran así, yo siempre voy a querer defender a muerte este escudo. Voy a dar mi mejor versión para ayudar al equipo y al club. Eso siempre va a ser así.

¿De qué depende? ¿De hablar con el club? ¿Es algo que decidiréis más adelante?

Si alguna de las dos partes viene y me dice que no cuentan conmigo o que creen que lo mejor es que salga, pues hablaremos las cosas, lo hablaremos con los agentes y decidiremos entre todos qué es lo mejor. Pero ya te digo: si las dos partes quieren que siga, seguiré. Si alguna de las partes quiere que me vaya, pues ya veremos.

Se lo dejamos claro a Deco por si está leyendo esta entrevista.

Lo he dicho y lo digo siempre. Creo que todo el mundo tiene clara cuál es mi posición y, a partir de ahí, veremos.

¿Qué esperas de esta temporada? Da la sensación de que en las dos últimas se os han escapado títulos importantes por pequeños detalles pero aún así las sensaciones son muy positivas.

Está claro que hay un equipazo. Ves los nombres de los jugadores y también el ambiente que hay dentro del vestuario. Hay clubes que tienen nombres muy importantes pero no acaban de cuajar. Nosotros tenemos las dos cosas: muchísima calidad y un ambiente de grupo muy bueno. Nos llevamos todos muy bien y creo que eso es muy importante para que el equipo funcione. Así ha sido estos dos años y espero que siga siendo igual.

Hablabas del gran ambiente que hay en el grupo. Hoy en día, con tantos vídeos y TikToks, da la sensación de que cualquiera querría formar parte de ese vestuario. ¿Cuál es el secreto?

Es tal cual. No sé cómo se ha dado, pero somos muchos jugadores jóvenes que llevamos tiempo juntos. Yo viví los dos años anteriores en el filial y allí, al ser todos prácticamente de la misma edad y del mismo sitio, era más fácil crear esa conexión. En el primer equipo era diferente porque había jugadores más veteranos y de fuera, que tienen otra manera de vivir un vestuario. Ahora somos muchos jóvenes, muchos somos de aquí y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eso ayuda a que haya muy buen ambiente. Y los veteranos o los que vienen de fuera, cuando llegan a un grupo así, también es más fácil integrarse. Ahora mismo tenemos una relación increíble entre todos y eso ayuda muchísimo.

Aunque intentéis manteneros al margen de todo el ruido del mercado, el nombre de Julián Álvarez no pasa desapercibido. ¿Cómo verías su incorporación?

Es uno de los mejores nueves del mundo. Creo que ayudaría mucho al equipo y todo lo que venga a sumar será bienvenido. Ahora le toca al club hacer su trabajo. No sé cómo está el tema.

Si fueras director deportivo, ¿lo ficharías?

Sí. Creo que es un jugador que nos puede ayudar mucho y aportar muchísimo. Además, con la salida de Robert supongo que estarán buscando un nueve o hará falta un nueve. Creo que ahora mismo es un jugador que encaja mucho.

Y para terminar... Independientemente de lo que suceda con tu futuro, imagina que dentro de quince años un niño te pregunta quién era Marc Casadó. ¿Qué te gustaría que respondiera?

Voy a ser simple: una gran persona y muy culé.

Con estas declaraciones, breves pero muy claras, concluye la entrevista de SPORT a Marc Casadó. Un futbolista joven, ambicioso y profundamente culé que, una vez más, deja claro que su prioridad pasa por seguir defendiendo la camiseta del Barça y que solo contemplaría una salida si el propio club dejara de contar con él.

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Una respuesta que define bastante bien quién es Casadó. Un jugador formado en la Masia, criado con los valores del barcelonismo y convencido de que vestir este escudo es mucho más que una profesión. Sin una mala cara, sin levantar la voz y aceptando siempre el papel que le ha tocado desempeñar, ha ido ganándose su sitio a base de mucho esfuerzo. Porque hay futbolistas que llegan al Barça. Y luego están los que, como él, parecen haber nacido para defender estos colores.