Marc Casadó anuncia su primer campus de verano

En un fútbol cada vez más visible pero, a veces, también más distante, no es tan habitual encontrar jugadores que mantengan un vínculo directo con la base. Por eso llama la atención la iniciativa de Marc Casadó. El centrocampista azulgrana, tal y como él mismo ya se ha encargado de anunciar a través de sus redes sociales, pondrá en marcha este verano su propio campus en Molins de Rei, con una propuesta enfocada en la formación y en el trato cercano con los más jóvenes.

El campus se desarrollará del 6 al 24 de julio de 2026, dividido en tres semanas, desde las 9:00 hasta las 13:00 horas Tendrá lugar en el Camp Municipal Josep Raich y está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 15 años. La organización ha limitado considerablemente las plazas, con el objetivo de trabajar en grupos reducidos y cuidar el detalle en cada sesión.

Más allá del aspecto técnico, la iniciativa pone el acento en los valores y en la experiencia. Marc Casadó no se limitará a poner su nombre al campus, sino está previsto que acuda una vez por semana, lo que permitirá a todos los participantes conocerle y compartir tiempo con él. Además, se organizarán sorteos de material deportivo y no se descarta alguna visita sorpresa a lo largo del programa.

Con un precio de 220 euros por semana, el campus se sitúa dentro de lo habitual en este tipo de actividades, aunque con el atractivo añadido de la implicación directa del futbolista. Sin complicaciones, la propuesta refleja algo poco común, ya que está pensada para acercar a los jugadores al fútbol base y participar en la formación de quienes empiezan. Conscientes de lo difícil que es llegar a la élite, el objetivo es que los más jóvenes disfruten del deporte mientras aprenden y crecen con sus valores.

Varias sorpresas

El futbolista de Sant Pere de Vilamajor lleva tiempo trabajando en la organización de su campus y tiene previsto acudir varios días para compartir tiempo y disfrutar con los más jóvenes, creando una experiencia cercana. Además, no se descartan sorpresas con la posible presencia de personas relacionadas con el mundo del deporte. A día de hoy, la noticia ha corrido rápidamente por internet y las plazas se están agotando a un ritmo alto, impulsadas por el interés que ha generado la propuesta entre familias y jóvenes aficionados.