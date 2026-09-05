Marc Casadó alucina con su nuevo destino: "Esto está mejor que en el Barça"

Marc Casadó ya está completamente centrado en su próximo reto como futbolista. El de Sant Pere de Vilamajor, que quería quedarse en el FC Barcelona, se marchó cedido en el último día del mercado de fichajes al Deportivo de la Coruña, convirtiéndose en la guinda del pastel para el conjunto gallego, que se ha reforzado por todo lo alto, especialmente con las incorporaciones de Aubameyang, Adama Traoré, José María Giménez y Leo Román.

No fue una operación nada fácil de cerrar, pero ambos clubes llegaron a una fórmula a última hora. Finalmente, jugará cedido por una temporada, aunque el conjunto azulgrana incluyó una opción de compra de 30 millones de euros.

Durante el mercado de fichajes, Casadó tuvo multitud de propuestas de Inglaterra, Turquía y Arabia Saudí, además del interés del RB Leipzig, pero fue una opción que terminó descartada.

Antes de marcharse de Barcelona rumbo a Galicia, el futbolista atendió brevemente a los medios de comunicación presentes en la terminal del aeropuerto de El Prat, donde reconoció que estaba contento de irse al Deportivo de la Coruña: "Es un muy buen proyecyo, tengo muchas ganas de empezar".

Sin embargo, también se mostró decepcionado por abandonar el equipo de su vida, por lo menos durante una temporada. "Dejar de jugar en el Barça siempre es complicado", señaló, pues en la pasada temporada ya tuvo muy poco protagonismo.

Por último, el de Sant Pere de Vilamajor reconoció que "no me voy molesto. He hablado con el club y todos tenemos cosas a mejorar".

Llega Marc Casadó a A Coruña para incorporarse al Deportivo / Casteleiro

Ayer, el Deportivo de la Coruña publicó un vídeo a través de su canal de YouTube, donde desvelaron cómo fueron las primeras horas de Casadó y Giménez en el conjunto gallego.

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Los jugadores acudieron junto al director deportivo del club, Fernando Soriano, a visitar las instalaciones de la ciudad deportiva, y Casadó alucinó al verlas, especialmente el vestuario: "Esto está mejor que en el Barça y todo". Soriano, sorprendido, le preguntó: "¿Sí?", a lo que el futbolista no dudó en responder: "De verdad".