Marc Bernal vuelve a ilusionar

Todo requiere su tiempo y más cuando se regresa de una larga lesión de cruzados que afecta especialmente a los futbolistas más jóvenes que todavía no han terminado su etapa de desarrollo. La precaución con Marc Bernal ha sido máxima, seguramente porque el recuerdo de lo sucedido con Gavi era muy reciente, pero el de Berga ha ido haciendo su camino y, sobre todo, ha ido aprovechando las oportunidades.

Marc Bernal en modo bestia ¡se deja el alma por ganar! / FC BARCELONA

En sus dos últimas apariciones ya se han visto indicios que recuerdan al Marc Bernal de la pasada temporada, aquel futbolista todoterreno que enamoró a Hansi Flick y que arrancó la pasada Liga como titular. Hasta que llegó la maldita lesión.

Su primera vez en la Copa del Rey

Aunque se antojan pocos los minutos que está disponiendo, Marc Bernal ya ha jugado nueve partidos con el Barça desde su recuperación. En La Cartuja, contra el Betis, su prácticamente media hora dejó detalles muy ilusionantes, sobre todo en la salida de balón, poderosa y muy técnica, que tuvieron continuidad con su titularidad en el Pedro Escartín.

En el que fue su estreno oficial en la Copa del Rey (se lesionó antes de arrancar la pasada edición), Bernal firmó números que reflejan que es un futbolista que va con todo, lo que significa que ha dejado atrás el miedo que siempre deja una larga recuperación, y mostró mucha presencia física. Ganó cuatro de los seis duelos que disputó y recuperó cuatro balones. Uno de ellos propició una buena ocasión de Lamine.

También resaltó Bernal en las acciones técnicas. En un momento del partido en el que se vio encimado por dos rivales, se sacó un increíble recurso técnico, con giro y caño incluido, que provocó la reacción de Fermín, a quien le pilló cerca la jugada. El de El Campillo se puso las manos a la cabeza y aplaudió el ingenio y la capacidad de su compañero.

Otro momento que levantó la admiración de la grada fue un pase preciso a Rashford en el interior del área. Lástima que el inglés no consiguió aprovechar la visión de juego del canterano azulgrana.

El ímpetu y las tarjetas

Marc Bernal ha vuelto como un ‘toro’ de su lesión y esa fortaleza física a sus 18 años, unida a la necesidad que siente de querer demostrar su valía cuando Hansi Flick le da la oportunidad, también le puede llevar a un ímpetu que necesita controlar. Porque tanto el día del Alavés como en Guadalajara (reclamó que había tocado balón), el de Berga vio la cartulina amarilla en el primer tiempo, circunstancia que pesó en la decisión del técnico azulgrana de sustituirle en el descanso para no correr riesgos innecesarios y quedarse con uno menos.

Un aspecto que, a buen seguro, Marc Bernal irá corrigiendo en los próximos partidos.