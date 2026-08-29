Marc Bernal vuela con el 'aliento' de Rodri

La llegada de Rodri Hernández al FC Barcelona generó en un primer momento un poco de inquietud en el entorno de Marc Bernal. El centrocampista de Berga, consciente del peso de un futbolista contrastado, flamante campeón del mundo y Balón de Oro, quiso conocer de primera mano las intenciones de la entidad azulgrana ante un fichaje proyectado para asumir la titularidad y que, sobre el papel, amenazaba con restarle minutos.

Marc Bernal en el partidillo que se disputó en el entreno / FC BARCELONA/Marc Graupera

Sin embargo, la respuesta del club fue contundente: cumbre con el canterano para tranquilizarle, trasladarle la fe ciega que hay en su figura como valor de futuro y transmitirle la intención clara de mejorarle el contrato próximamente.

Lo que parecía un freno para la progresión de la perla de La Masia se ha transformado en un estímulo inmediato. La competencia directa con la referencia mundial del puesto lejos de amedrentarle ha actuado como una motivación extra.

Más agresivo en la presión

La prueba se vio recientemente sobre el césped contra el Athletic Club, donde Bernal ofreció una versión estelar, más agresiva que nunca en la presión. Un despliegue físico y táctico que propició robos de valor, entre ellos una recuperación en zona alta que terminó con un disparo de Lamine Yamal al que Unai Simón respondió con una mano prodigiosa. Una actuación convincente que se suma a sus minutos de calidad como titular ante el Elche.

Marc Bernal sobre Rodri: "Es un pedazo de jugador" / paninicromos

En la dirección deportiva y el cuerpo técnico tenían claro que la llegada de Rodri no solo respondía a una necesidad inmediata (por experiencia y talento), sino a un plan 'pedagógico'. A sus 19 años, Bernal tiene toda la carrera por delante y la oportunidad de moldearse al lado del mejor pivote del planeta, absorbiendo su sabiduría, temple y liderazgo.

Bernal y Fer Niño en el Martínez Valero / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La hoja de ruta del Barça está trazada: compartir la posición a corto plazo e iniciar una transición donde, a medio y largo plazo, Marc Bernal termine convirtiéndose en el dueño y señor de la demarcación.

Una bendición para Flick

Para Hansi Flick, la convivencia entre la experiencia de Rodri y la pujanza de Bernal es una bendición. Con la idea de ir permutando y rotando a ambos futbolistas a lo largo del curso, el técnico alemán sabe que tiene las espaldas perfectamente cubiertas en una demarcación clave, disfrutando de dos perfiles de primer nivel mundial que garantizan el presente y aseguran el futuro de la medular barcelonista.