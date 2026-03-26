Marc Bernal: "Sobre todo al volver, pensaba que mis compañeros estaban a otro nivel, que no lo iba a lograr"

Marc Bernal atraviesa uno de los momentos más ilusionantes de su carrera. Afianzado como titular indiscutible en el último mes, su despliegue de buen juego y goles ha terminado por conquistar a Flick. Pero el de Berga no olvida el origen de todo: aquella noche en Vallecas. "Estoy muy contento por todo lo que me está pasando, sobre todo después de esa lesión. Creo que ha sido el peor año que puede tener un futbolista, la peor lesión", admite en una entrevista para MARCA. Y cuando escucha la fecha 27 de agosto de 2024, no duda: "El peor día de mi vida. El dolor que sentí por dentro en ese momento es lo peor que he pasado".

Los primeros meses fueron un infierno. "Eso fue durísimo, sobre todo el primer mes. Al no poder ni andar ni hacer nada… fue muy duro, sobre todo mentalmente. Necesitas ayuda hasta para acostarte, para dormir, dormías como podías. Ese fue el proceso". Durante ese tiempo recibió el apoyo de figuras legendarias que le animaron a seguir adelante: "Xavi, Busquets, Iniesta, incluso Sergio Ramos. Me impactaron. Me dijeron que podría salir de esto, que fuera fuerte".

Gavi, que había pasado por una lesión similar, fue su guía y uno de sus mayores apoyos: "Sobre todo Gavi, que el año anterior le había pasado lo mismo. Él me ayudó, me iba comentando más o menos lo que él también había sentido. Me ayudó bastante desde el principio cuando me lesioné y sobre todo también al final.. El canterano eligió los tres momentos más bonitos durante su proceso de recuperación: "Sobre todo el día que vuelves a andar por ti mismo. Y también el día que vuelvo a tocar balón, fue muy especial, lo celebré muchísimo. Y el día que volví a jugar en el Johan, con toda la afición y todo el estadio. Fue muy bonito".

Bernal pelea un balón ante el Newcastle / Siu Wu / EFE

La importancia del psicólogo

Aunque atraviesa un gran momento de forma y confianza, Bernal mantiene los pies en el suelo y no olvida el papel de su psicólogo, que le acompaña desde sus primeros pasos en el Barça: "Al final no dejo de tener 18 años y juego en Champions, partidos grandes. Eso lo trabajo con él. También fuera del campo, el saber desconectar, salir de tu entorno, de la ciudad deportiva. A veces me como la cabeza con cosas que quizá no son para tanto y les doy más vueltas de las que toca. Sobre todo al volver, pensaba que mis compañeros estaban a otro nivel, que no lo iba a lograr. Fue duro, pero lo traté con el psicólogo y he mejorado mucho".

El de Bernal es un caso de precocidad, uno de esos futbolistas que queman etapas antes de lo previsto. Lo vivió cuando llegó la llamada del Barça y tuvo que dejar su Berga natal: "Fue muy duro para mis padres, para mi familia, sobre todo para mi madre. Pero creíamos que era lo mejor, y fue de las mejores decisiones que he tomado. Estás centrado en el fútbol, era muy cómodo porque no parabas en todo el día. Me fue muy bien. Ahora ya vivo con ellos", cuenta.

Bernal calienta antes del partido de Champions ante el Newcastle / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La generación del 2007, ya consolidada y llamada a marcar una época en el Barça, con Lamine, Cubarsí y el propio Bernal, comparte el orgullo de haber crecido juntos hasta llegar a la élite: "Sí, creo que es única, muy especial. Por la relación que tenemos y por los jugadores que están saliendo y los que aún quedan por salir. Hemos vivido muchas cosas juntos de pequeños, hemos soñado juntos. Y ahora estar aquí, en el primer equipo, es muy especial. Con Lamine llevo desde prebenjamines y con Cubarsí un poco más adelante. Es una satisfacción enorme".

Vuelta a la selección

Tras casi dos años ausente de las inferiores de la selección, Bernal ha visto recompensada su progresión con la llamada de David Gordo, seleccionador de la Sub-21, donde asume que le espera la novatada: "Sí, cuando salió la convocatoria, Pau Cubarsí y Gerard me avisaron de que tenía que hacer alguna tontería de esas. Pero por lo menos no soy el único, espero que pase rápido. Además, bailar delante de toda la Sub-21 y del staff… da respeto".

El joven centrocampista se enfrentará a Chipre y Kosovo en el Clasificatorio Europeo antes de afrontar un tramo clave de temporada, en el que espera seguir siendo protagonista con el club de su vida, y con unos objetivos muy claros: "Ganar una Champions. Y con España, un Mundial con la absoluta".