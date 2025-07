Marc Bernal se sincera sobre su lesión: "Mentalmente te destruye"

Hace cerca de un año, Marc Bernal se convirtió en una de las sorpresas de la pretemporada. Cuando la dirección deportiva tenía pensado acudir al mercado a por un mediocentro de garantías, Flick confió en Casadó y en el de Berga para ocupar esa posición. Sin embargo, su espectacular progresión se vio truncada el su tercer partido oficial por una lesión en el ligamento cruzado anterior. Ahora, su regreso a los terrenos de juego es cada vez más próximo.

Así lo ha confirmado el propio Marc Bernal en una entrevista con 'Deleito', patrocinador de su campus. El canterano del FC Barcelona asegura que estará con el equipo en la pretemporada: "En principio estaré para entrenar, jugar no lo sé", dice con prudencia el de Berga. De todos modos, no se muestra preocupado en no volver como antes: "Me imagino mi vuelta al campo con confianza".

Bernal, que se encuentra estos días en la celebración de su campus en su localidad natal, ha querido recordar la jugada en la que se lesionó de gravedad y ha revelado lo primero que se le vino a la cabeza en ese instante: "Cuando me pasó eso ya lo sabía. En una banda fui a cortar y me dieron por detrás. Sentí el 'crec' y pensé que me había roto y que estaría un año sin jugar", dice el canterano.

En este sentido, ha reflexionado sobre su experiencia fuera del campo y ha confesado su frustración inicial: "Mentalmente te destruye. Es pasar unos meses en los que es una locura lo que piensas y cómo te rayas la cabeza. Es muy difícil, quieres hacer cosas que no puedes".

Además, no ha tenido reparos en admitir la desilusión o la sensación de envidia sana que padeció mientras sus compañeros de equipo triunfaban: Pasan los días y los meses y cuando ves que ellos se van a jugar un partido de Champions 'guapo' y tú te quedas ahí... Eso es muy duro", señala el centrocampista catalán. En concreto, al joven jugador de 18 años le hubiera gustado estar en el césped el día en el que se ganó el campeonato liguero: "Me gustó mucho, aparte de que ganábamos LaLiga, hacerlo en el campo del Espanyol”.

Pese a ello, Marc Bernal no ha estado solo en su proceso de recuperación. El de Berga explica que Gavi, que pasó la misma lesión que él el año pasado ha sido uno de los compañeros que más le han ayudado, de igual forma que el capitán, Ter Stegen, con quién entrenó varios días. Ahora bien, el jugador del Barça hace énfasis en el apoyo recibido fuera del equipo: "Los que más te ayudan son los amigos y la familia. También mi psicólogo, al que llevo años yendo, y el fisio, paso más horas con él que con mi familia", declara.

En los próximos días, Marc Bernal tendrá la oportunidad de volver a entrenar con la plantilla dirigida por Hansi Flick. La apuesta por él es firme tanto por parte del staff como por parte del club. Atendiendo a su juventud, no se quieren tomar riesgos con su redebut y no se le forzará para que tenga minutos en la pretemporada si el jugador no se ve preparado. De todos modos, este curso no se lo pasará en la grada del estadio, donde Bernal confiesa que se sufre más.