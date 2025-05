Marc Bernal sigue dando pasos adelante

Será uno de los mejores 'fichajes' del FC Barcelona para la temporada que viene. Marc Bernal, en la recta final de su proceso de recuperación, necesitará tiempo para adquirir ritmo de competición y recuperar su mejor versión, pero será un refuerzo de lujo para una medular blaugrana en la que, a diferencia de otras líneas, no se esperan grandes cambios. Ni ventas ni incorporaciones.

El mediocampista sigue con su particular hoja de ruta para volver en las mejores condiciones. Ahora mismo, aún no hay una fecha marcada para que vuelva a la competición. A pesar de que se ha especulado con la posibilidad de que ocurra en agosto, el propio futbolista no quiere meterse presión para regresar. En este sentido, de momento sigue haciendo trabajo en solitario, aunque ya con balón y en el césped.

En este sentido, se seguirán las mismas pautas que con Gavi, solo que al sevillano le tocó regresar en plena competición y Marc Bernal lo tendrá mejor, pues será o bien en pretemporada o bien cuando apenas se hayan jugado los primeros partidos de la campaña 2025/2026.

Publicación de Marc Bernal en las redes sociales / Instagram

En el club saben que, con este tipo de lesiones, una cosa es el alta médica y otra el alta competitiva. Así ocurrió también con Gavi, que fue recuperando sensaciones paulatinamente y no fue hasta final de temporada cuando se vio su mejor versión.

Bernal sabe que tendrá mucha competencia para su posición. Flick llegó a probar a cinco futbolistas para la posición de mediocentro esta temporada: De Jong, Eric, Gavi, Casadó y el propio Bernal, que empezó siendo el titular. Marc Bernal cumplió el pasado lunes 18 años enfocado en la recta final de la recuperación. En los últimos meses el mediocampista ha crecido físicamente: un estirón de dos centímetros para pasar de 1,91 metros a 1,93.