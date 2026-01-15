Marc Bernal será titular ante el Racing de Santander

Novedades en un once del Barça con rotaciones. Según ha podido saber SPORT, Marc Bernal será titular hoy ante el Racing de Santander. Hansi Flick ha decidido apostar por el centrocampista en un partido importante para que gane confianza y continúe creciendo dentro del equipo. El técnico alemán, que solo lo ha alineado de inicio en una ocasión esta temporada, considera que el partido de hoy es una buena oportunidad para medir su nivel en un contexto siempre exigente como la Copa del Rey.

Los minutos de Bernal en este encuentro tienen un valor especial. El futbolista cuenta con varias propuestas que estudiará la próxima semana y su participación puede ser clave para definir los próximos pasos. Flick cuenta con él y valora mucho su implicación en el día a día, así como el esfuerzo que está mostrando en cada entrenamiento. Aun así, no se puede descartar del todo que el jugador busque más minutos lejos del equipo en la segunda mitad de la temporada. Hay varios clubes pendientes de su situación y uno de los que más interés ha mostrado es el Girona, que aprieta para hacerse con sus servicios hasta final de curso.

La posibilidad está sobre la mesa, aunque el futbolista, si puede elegir, tiene claro que su prioridad es seguir en Barcelona. Solo se plantearía una salida en el caso de que el club considere que su participación va a ser muy limitada y que no podrá seguir creciendo este año. Mientras tanto, su foco está puesto en aprovechar cada oportunidad que tenga y demostrar que puede ganarse un sitio estable dentro del equipo.

Día de regresos

Quien también apunta al once esta noche es Dani Olmo. El centrocampista de Terrassa poco a poco va ganando peso en los planes de Flick y, tras superar la lesión de hombro, está recuperando su mejor nivel. Su presencia es buena muestra de la importancia que Flick da al encuentro de hoy ante el Racing de Santander.