"Marc Bernal será el nuevo Busquets"

Óscar Jorquera suma ya cuatro temporadas en el Departamento de Metodología y rendimiento del fútbol base del Nàstic. En el Barça trabajó casi una década dirigiendo al los benjamines (A y B), alevines (C y D) y estuvo también vinculado al Infantil A y Cadete A. En la sección Sello Masia del programa de Sport ADN Masia Óscar Jorquera ha charlado tranquilamente con Andrea Ginés y Jaume Marcet.

Actualmente estás en la cantera del Nàstic. ¿Estás satisfecho de tu labor?

Empezamos el proyecto hace unos 5 años con uno de los inversores del club que me propuso intentar darle un giro al fútbol base del Nàstic. Es un proyecto desarrollado durante estos últimos 4 años junto con Jordi Guillen, Jordi Aragonés y Sergi Parés. En la parte de la coordinación del fútbol base estamos intentando que nuestros equipos sean muchísimo más protagonistas con balón. Intentamos llevar un poquito de esa filosofía cruyffista a Tarragona y en ello estamos. Estamos cambiando un poquito las dinámicas de entrenamiento, intentando que todos los equipos sean reconocibles por su juego. Intentamos que los jugadores entiendan muy bien cualquier situación del juego, entiendan todo el sistema de ubicaciones, todo el sistema de espacios. La verdad es que podemos decir que estamos intentando colocar el fútbol base del Nàstic de Tarragona en cotas muy altas, mucho más altas que las que había tenido.

¿Eres muy cruyffista?

Por descontado que Cruyff deja huella. Mi padre me llevaba al Camp Nou a ver jugar al Dream Team de Johan. Intenté cuando empezaba en mis inicios como entrenador tener un poquito de esa impronta en mis equipos siguiendo la filosofía de Johan. Luego la verdad es que tuve el privilegio de poder estar en el fútbol base del Barça y poder desarrollarlo. Por descontado que hasta el último día que yo esté vinculado al mundo del fútbol, la filosofía de Johan Cruyff será lo que llevaré por bandera.

Siempre he sido del Barça y seré culé siempre. Vi jugar al Dream Team y Cruyff me dejó una huella que intento trasladar en mi ámbito de trabajo Óscar Jorquera — Área Metodología Nàstic Tarragona

Johan decía que quería los mejores formadores con los benjamines y alevines.

Para mí el fútbol-7 es la base de todo. Es decir, creo que el crecimiento del club empieza ahí, empieza en el fútbol-7. Primero por las labores de captación ya que cuando tú captas ese talento desde pequeñito y eres capaz de llevarlo hacia arriba es muy positivo. Eso también ayuda a nivel económico. En el fútbol-7 tienes espacios más reducidos para entrenar y te da la posibilidad de formar muchísimo mejor al jugador en muchísimos más aspectos que luego llevado al fútbol 11 ayuda mucho.

La pasión es un factor fundamental en un formador

La verdad es que lo hemos hablado muchas veces tú y yo por los pasillos de la Ciutat Esportiva. Cuando trabajas con niños a ellos les mueve una pasión que es jugar y divertirse con el fútbol. Y si notan que ese formador tiene esa misma pasión todavía les sacas mucho más rendimiento. Si no lo haces con pasión es muy complicado tener una buena capacidad de transmisión al jugador en su proceso formativo. Para mí la pasión creo que tiene que ser el primer motor que lo mueve todo.

Por tus manos han pasado Lamine Yamal, Marc Bernal e incluso Dani Olmo

De pequeñitos ya se veía que eran muy especiales en todo y especialmente en su carácter. La generación del 2007 no solo son Lamine, Bernal y Cubarsí. También hay que acordarse de Quim Junyent o Xavi Espart al que también dirigí. Y otros muy buenos que ya no están en el Barça como Albert Navarro, Xavi Castellanos o David Saéz. De Lamine Yamal recuerdo que en los partidos de entrenamiento entre el Benjamín A contra el Benjamín B era capaz cada vez de decidir los partidos en menos de 10 minutos. Simplemente entrando y con tres acciones a nivel técnico te lo desbarataba todo. Me alegro inmensamente por él ya que tiene un potencial y todavía una capacidad de crecimiento que nos va a dar muchísimas alegrías.

¿De Bernal qué puedes decir?

El año pasado, por desgracia, yo veo por la tele cuando sucede lo de Vallecas y pensé que esta lesión no sabe con quién se ha topado. Volverá y volverá mejor. Marc Bernal es otro jugador que creo que está destinado a ser ese Sergio Busquets del siglo XXI para nuestro club. Bernal es muy versátil e incluso recuerdo que Jordi Font lo colocaba muchas veces como lateral izquierdo y con el cañón que tiene en esa pierna era una solución perfecta. Para mí es un chico que puede ir alternando la demarcación de mediocentro con la de interior. En esa posición '6' lo veo muy bien. En la base me encanta por la tranquilidad que tiene a la hora de jugar y sobre todo por esa visión está al alcance de muy pocos.

Xavi Espart está preparado para formar parte de la plantilla del primer equipo. Conmigo erra centrocampista pero si tenía que jugar en la banda lo hacía muy bien Óscar Jorquera — Área Metodología Nàstic Tarragona

¿Ves algún jugador actual de La Masia que pueda cumplir con el rol de Pedri?

Es muy difícil encontrar algún jugador como Pedri. Me gustan mucho como interiores Pedro Villar y Guille Fernández. Cuando lo firmamos del Espanyol pensé que Guille podría llegar a ocupar ese esa ese rol pero es un jugador con unas características diferentes. A Pedro Villar lo veo muy preparado para eso.

¿Xavi Espart está preparado para saltar al primer equipo?

Hablé con él la primera vez que lo convocaron con el primer equipo y le transmití lo orgulloso que estaba y la plena confianza que tenía en que era totalmente capaz y válido para para asumir ese ese reto. Para mí es un jugador que puede estar perfectamente en la en la plantilla del del primer equipo. Obviamente tiene que seguir dando sus pasos y más ahora después de lesionarse. Tiene que volver a ganarse la confianza en el Barça Atletic con Belletti. Podría suplir eventualmente a Jules Kounde. Cuando lo tuve Espart jugaba de en medio campo con el 1-3-2-1 típico de del fútbol 7 del Barça. Era uno de los dos pivotes. Pero sí que es cierto que cuando en alguna situación necesitábamos ubicar alguno de los dos mediocentros hacia afuera lo colocábamos allí.Creo que es un jugador que puede hacer mucha carrera en el primer equipo del del Barça jugando de lateral.

¿Cómo ves la temporada del Barça Atlètic?

Es una temporada complicada porque al final la Segunda Federación es lo que es. Yo lo vivo en primera persona con el primer equipo del Nàstic que está en Primera Federación. Imagina en Segunda Federación con una plantilla joven, te enfrentas a equipos con una media de edad de 30 años y tú tienes la calidad pero a veces falta aquel extra que te da la experiencia. Sinceramente deseo que acabe llegando a posiciones de playoff. Y si es así creo que conseguirá el ascenso. Veo complicado que llegue que llegue a esa primera posición porque hay hay equipos con jugadores experimentados, hay equipos que tienen clarísimo cuál es su objetivo.

En el Cornellà dirigiste a David Raya. ¿Como ves la competencia en la portería de la selección española?

Lo primero que quiero decir es que creo que España ganará el Mundial en Estados Unidos. Los tres porteros de España tendrían que ser Joan García, David Raya y un tercero que da igual, llámale Remiro o Unai Simón. Yo de titular apostaría por David Raya por dos razones. La primera es porque obviamente me tira un poquito el corazón y la segunda porque a día de hoy creo que es un portero con un poquito más de recursos que Juan. Es un pelínmás dinámico y un poco más flexible. Luego es un portero un poco más valiente fuera de palos que Joan aunque el guardameta del Barça es un porterazo y gracias a Dios que lo tenemos. Pero dicho esto David ahora mismo para mí está un puntito por encima de él, lo cual no quita que probablemente en el mes de junio cambien las cosas.

Creo que España ganará el Mundial en Estados Unidos. Yo pondría a David Raya como titular ya que me parece un poco mejor que Joan Garcia. Óscar Jorquera — Área Metodología Nàstic Tarragona

¿Te gustaría volver a trabajar en el Barça?

Las etapas son las que son, y las cosas a veces en la vida solamente se viven una vez, pero sí que es cierto que al final yo soy culé desde que nací y me moriré siendo culé. Yo recibo en su momento hace ya muchísimos años la llamada de Andrés Carrasco que jamás se lo podré agradecer del todo tanto a él como a Albert Puig su confianza. Claro que volvería al Barça pero ahora hay unos excelentes formadores. El club está en unas manos excelentes, el fútbol-7 con MarC Serra, el fútbol 11 con Sergi Milà, con todos los entrenadores que hay como Jordi Pérez, Pol Combellé, Juanan Gil y el resto. Entonces, si hubiera que volver, ojalá. Pero sinceramente también te digo una cosa, he descubierto que el tejano y la sudadera también me sientan bien.