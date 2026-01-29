Marc Bernal se sale y se postula como el mediocentro del Barça

La apuesta de Flick para suplir las ausencias de Frenkie y Pedri fue juntar a dos mediapuntas como Olmo y Fermín con un central como Eric instalado en el centro del campo. Tras una primera mitad discreta, la inclusión de Marc Bernal por el defensa de Martorell mejoró de manera sustancial el funcionamiento del equipo en el centro del campo.

Marc Bernal no es el clásico ‘6’ posicional. Bernal cumple con las obligaciones de un mediocentro defensivo pero su naturaleza le pide desplegarse en ataque y aportar más.

Bernal es un proyecto de mediocentro espléndido / FCB

Su dinamismo y movilidad el criterio que demostró para circular rápido el balón transformó al equipo. Bernal es un centrocampista puro y sin Pedri y De Jong su presencia se reveló como muy necesaria.

En ocasiones se le ha comparado con Busquets pero aunque ambos son interiores en su formación y reciclados a pivotes en la élite, Bernal es más alegre y ofensivo.

La altura, clase y llegada al área de este futbolista criado en la cantera del Barça desde que era prebenjamín le sitúan como el gran proyecto de mediocentro del Barça a medio plazo.

Bernal es un futbolista con una zurda increíble / FCB

La prudencia de Flick a la hora de darle minutos ha tenido mucho que ver con el año en blanco que ha sufrido el de Berga pero ahora parece más en forma que nunca.

Con Pedri ausente en las próximas semanas y con un Frenkie que es intocable para Flick, el partido de Bernal ante los daneses puede cambiar muchas cosas.

Bernal jugó de maravilla contra el campeón danés / Dani Barbeito

Bernal le ha dado más argumentos al alemán para considerar la posibilidad de probar un centro del campo con el centrocampista de Berga, Frenkie y un mediapunta (Fermín o Olmo).

Hasta ahora Flick ha hecho jugar este curso a Bernal en 15 partidos pero casi siempre a cuentagotas. Los 345 minutos sumados en todas las competiciones salen a 23 minutos por partido.

Con todo, cuando aparece Bernal en su máximo esplendor en la zona ancha blaugrana el equipo se siente más confortable. Con Cubarsí y Lamine es la columna vertebral del futuro del conjunto blaugrana.