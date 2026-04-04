¡Marc Bernal sale lesionado ante el Atlético!

Malas noticias en el momento decisivo de la temporada. Marc Bernal tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad con molestias, aparentemente musculares. El canterano no pudo seguir y pidió el cambio en el minuto 62 tras tirarse al suelo al no aguantar más. Habrá que ver si la dolencia es importante o solo fue por precaución, ya que los partidos no paran y la próxima semana ya hay el duelo de Champions también ante el Atlético. De Jong sigue entre algodones por lo que Flick solo se quedaría con Casadó y Eric Garcia como mediocentros.

Marc Bernal ya no fue titular ante el Atlético porque tenía algunos problemas de sobrecarga. El canterano había jugado con la sub'21 en este parón liguero y llevaba ya muchos partidos acumulados tras superar su lesión de rodilla. Por precaución, Flick decidió que el canterano esutviese de salida en el banquillo y Eric Garcia jugó como pivote titular, una posición en la que venñia actuando habitualmente antes de su lesión.

Pero la mala fortuna hizo que Bernal tuviera que forzar. Araujo se retiró del terreno de juego en la primera mitad también al notar problemas musculares y el canterano tuvo que salir al terreno de juego para jugar los últimos minutos de la primera parte. Aguantó poco sobre el césped y fue sistuitido marchándose cojeando. Bernal es ahora muy importante para el esquema de Flick y se había ganado la titularidad, por lo que su baja es un problemón para el alemán. Frenkie de Jong está a punto para volver, pero su lesión muscular aconseja a no forzarlo con muchos minutos de entrada. A ver qué pasa la próxima semana.