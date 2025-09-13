Marc Bernal recibe el alta médica hoy y entrará en la convocatoria

Ha llegado el momento que todo el barcelonismo esperaba. Un año después de pasar por quirófano, Marc Bernal recibe el alta médica y entrará en la convocatoria mañana para enfrentarse este fin de semana al Valencia en el Johan Cruyff. Tras varias semanas en las que se le había visto cada vez más integrado en la dinámica del primer equipo, la decisión ya es firme y Hansi Flick contará con él para recibir al conjunto che.

😍 ¡382 días después de la lesión, 𝐌𝐚𝐫𝐜 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 ha recibido el alta médica! pic.twitter.com/sC9Eq572fI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2025

El centrocampista llevaba tiempo dejando buenas sensaciones dentro del grupo, participando con naturalidad y mostrando el nivel que se esperaba de él. Esa progresión ha terminado por convencer al cuerpo técnico. Además, se cumple justo un año de su larga ausencia por lesión, un proceso en el que el club ha preferido ir con calma y sin saltarse etapas.

El barcelonismo sonríe

La vuelta del centrocampista de Berga supone una gran alegría para el vestuario y también en la grada, que ve cómo una de las perlas de La Masia vuelve a tope en uno de los tramos en los que Flick más lo necesita. Pese a haber jugado muy pocos partidos antes de lesionares, la afición se encariño con él desde el primer minuto. Ahora por fin ha llegado el día en que vuelve a sentirse futbolista y, aunque es muy complicado que tenga minutos ante el Valencia, el simple hecho de estar en la lista ya representa un paso enorme en su recuperación y un premio a su constancia.

Cabe destacar que el año de Bernal no ha sido para nada fácil pues no ha podido desempeñar su trabajo y ha visto día tras día como sus compañeros cosechaban una temporada prácticamente perfecta. Aunque él hubiera querido formar parte de ella y se moría de ganar por ello, el centrocampista ha llevado la situación a la perfección y todos los trabajadores del club destacan su cercanía y profesionalidad, cooperando en todo lo necesario con los servicios médicos del club y siempre poniendo buena cara.

Ahora, con De Jong descartado y la situación de Gavi aún pendiente de evolución, la noticia de Bernal aporta una dosis de optimismo en la previa del duelo. En un calendario cargado y con partidos de máxima exigencia, cualquier refuerzo de calidad es bienvenido, y más si llega desde la cantera. El Barça confía en que su regreso sea el inicio de una nueva etapa en la que el joven centrocampista pueda demostrar todo su talento con la camiseta azulgrana, y que poco a poco recupere la confianza y los minutos que le permitan asentarse de forma definitiva en la élite.