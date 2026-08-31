Marc Bernal: "Raphinha es un referente, queremos un capitán así"

Marc Bernal fue uno de los protagonistas del Barça tras la victoria por 5-2 ante el Rayo Vallecano. El centrocampista azulgrana atendió a DAZN después del encuentro y valoró el gran inicio de Liga del conjunto de Hansi Flick, que ha encadenado tres triunfos en las tres primeras jornadas.

El canterano ha sido titular en los tres partidos del campeonato y está contando con la confianza del técnico alemán en este comienzo de temporada. Después de otra actuación desde el inicio, Bernal destacó la competencia que existe dentro de la plantilla y aseguró que es algo positivo para el equipo.

Elogios a Raphinha y Lamine

“Estoy muy contento por el partido. Esto es el Barça, el mayor club del mundo. La competencia es la que hay, pero eso es bueno y sano”, explicó Bernal ante los micrófonos de DAZN.

Uno de los nombres propios de la noche fue Raphinha, autor de un doblete ante el Rayo y protagonista de un espectacular inicio goleador. El brasileño suma ya cinco tantos en las tres primeras jornadas y se ha convertido en la referencia ofensiva del Barça desde su nuevo rol como '9'. Bernal quiso destacar además su papel dentro del vestuario, especialmente con los jugadores más jóvenes. “Raphinha es un referente. Nos ayuda a los jóvenes, lo que queremos es un capitán así y lo respetamos mucho”, aseguró.

Lamine y Raphinha, los grandes protagonistas de la noche / Valentí Enrich

Bernal también puso en valor el comienzo de campeonato del Barça. El conjunto azulgrana ha sumado nueve puntos de nueve posibles después de superar al Elche, al Athletic Club y ahora al Rayo Vallecano: “A seguir trabajando, tres de tres victorias y a intentar conseguir todos los objetivos”, afirmó el centrocampista.

Bernal también fue preguntado por Lamine Yamal, que anotó un doblete ante el Rayo después de no haber marcado en los dos primeros partidos. El centrocampista restó importancia a la sequía del atacante y recordó todo lo que ha demostrado durante su carrera. “Lamine en los últimos partidos no ha podido meter, pero ha demostrado en toda su carrera la calidad que tiene. Hoy ha podido meter, nos alegramos por él”, concluyó.