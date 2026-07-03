Marc Bernal: "Quiero jugar toda la vida en el Barça, lo firmaría ahora mismo"

Por segundo año, Marc Bernal aprovecha sus vacaciones de verano para organizar un campus e intentar trasladar a los niños y niñas de Berga la metodología del FC Barcelona. Tras volver a sentirse futbolista la pasada temporada y acabar el curso ayudando a la selección española en su preparación para el Mundial, el centrocampista tiene ganas de acabar las vacaciones y ponerse manos a la obra. Desde el campo del CE Berga atiende a SPORT y repasa la actualidad del club blaugrana, en el que quiere jugar "toda la vida". "Lo firmaría ahora mismo", nos asegura.

¿Cómo estás, Marc? ¿Con ganas de pretemporada o se está muy bien de vacaciones?

Bueno, yo creo que este año ya he tenido unas cuantas vacaciones, así que ya tengo ganas de empezar.

¿Cómo cambia un verano cuando no te tienes que recuperar de una lesión?

La verdad es que cambia mucho. Llevo dos años con solo dos semanas de vacaciones y este año la verdad es que las he disfrutado al máximo. Ahora ya estoy pensando en empezar y en prepararme.

¿Cómo te encuentras físicamente?

Bien. Ahora estoy empezando a entrenar en solitario para llegar bien a la pretemporada, porque después de un mes de descanso cuesta un poco.

A nivel personal, ¿qué objetivo te marcas para esta próxima temporada?

Lo que deseamos todos es jugar lo máximo posible, y me preparo para eso.

Esta temporada hemos empezado a ver tu faceta goleadora, que en la Masia ya se vio durante muchos años pero quizá no tanto en el máximo nivel. ¿Qué techo te pones?

Sí que es algo que de pequeño tenía y he tenido siempre. Si viene y agrada, bien. Meter goles al final hay una ilusión distinta, encima los he metido en el Camp Nou. Tampoco creo que sea exactamente mi principal función, pero si puedo hacerlo, muy contento.

¿Firmas los 10 goles?

Son muchos. Bueno, 6 o 7 está bien.

¿Y a nivel colectivo, no tienes la sensación de que el barcelonismo está un poco obsesionado con la Champions?

Bueno, es que yo creo que todos soñamos con eso. Es un poco la asignatura pendiente que nos ha quedado estos años, pero nosotros vamos a luchar por ello y a entrenar cada día para poder conseguirlo.

"Todos soñamos con la Champions. Es la asignatura pendiente de los últimos años" Marc Bernal — Jugador del FC Barcelona

¿Qué le ha faltado al Barça para ganar la Champions?

Al final la Champions es un campeonato muy difícil, donde juegan los mejores equipos, y al final depende de una eliminatoria de dos partidos. Yo creo que lo que ha faltado sobre todo es intentar dar el máximo en los dos partidos, sin perder la idea de juego.

Flick pide nuevos liderazgos. ¿Crees que te toca a ti dar ese paso o que aún es demasiado pronto?

[Ríe] Soy muy joven. Yo sobre el campo voy a intentar dar lo máximo que pueda en ese aspecto, pero no creo que deba ser un líder porque todavía soy muy joven y en el grupo hay muchos jugadores experimentados que saben mucho.

¿Qué significa Flick para ti?

Le tengo mucho aprecio. Me dio la confianza, me apoyó también en la lesión, que fue muy dura para mí. Como persona es muy cercano a los jugadores, y eso es lo que nos gusta.

¿Cómo se gestiona a nivel mental el miedo a una posible recaída?

Si piensas demasiado en si te vas a lesionar o no, tienes más posibilidades de que pase. Yo no pienso en eso: si viene, vendrá, no depende de mí. Puedo trabajar cada día, hacer trabajo físico, hacer cosas para intentar no lesionarme, pero son cosas que pasan en el fútbol y si te pasa, es una putada, pero es parte de esto.

"¿Julián Álvarez? Me gusta mucho, es muy diferencial" Marc Bernal — Jugador del FC Barcelona

¿Te gustaría jugar toda la vida en el Barça?

Sí, lo firmaría ahora mismo. Es lo que quiero.

¿Qué te dice el nombre de Julián Álvarez?

Ya me lo han preguntado unas cuantas veces. Es un jugador que me gusta mucho, es muy diferencial, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar, eso no depende de mí. Me enteraré igual que vosotros.

Estuviste con la selección española preparando el Mundial. ¿Sigue siendo favorita la Roja?

No creo que haya ninguna favorita. Sí que están en muy buena forma y pude estar con ellos, con un grupo genial que funciona muy bien. Yo creo que si hacen las cosas bien pueden conseguirlo, y desde aquí los apoyo con todo.