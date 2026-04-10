Marc Bernal se prepara para la remontada

Marc Bernal sufrió una leve lesión de tobillo el pasado sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un esguince que estimó un tiempo de baja de unos diez días. Una aproximación que va camino de cumplir y que, como mínimo, le permitiría entrar en la convocatoria frente al conjunto madrileño.

Bernal está sometido a una recuperación exprés dada la importancia de contar con el máximo número de efectivos de cara al rush final de la temporada. El jugador ha realizado trabajo de fisioterapia y específico individual, sin formar todavía parte del grupo, que hizo la última sesión este viernes antes del derbi.

El de Berga se prepara con la intención de estar como mínimo en la convocatoria para el duelo frente a los colchoneros de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. No como titular, pero podría tener minutos en caso de que Flick le necesite a la espera de ver cómo llegan al Metropolitano Pedri y De Jong, que entrenaron con el grupo pero que, sobre todo el neerlandés, no estará para disputar los 90 minutos.

Y es que el centro del campo del Barça ha ido muy justo estas última semanas, si bien la vuelta de Gavi ha sido una gran noticia. El andaluz tuvo que jugar de pivote en la segunda parte frente al Atlético de Madrid y se le vio a buen ritmo, aunque tampoco se le puede cargar de partidos después de más de cinco meses de inactividad.

Eric, de central

La baja de Cubarsí para el Metropolitano por sanción es un golpe sensible ya que obligará a Eric Garcia a retrasar su posición y situarse como central al lado de Gerard Martín. El puesto de pivote quedará en el aire, de no ser que Flick apueste por darle la titularidad a Frenkie si ve bien al neerlandés en los minutos que debería tener ante el Espanyol.

Ante tanto problema en la medular, el regreso de Bernal sería una bendición si se confirma. El tobillo es una articulación que se puede forzar más que otras y, por ahora, sus sensaciones son positivas. Aún queda tiempo para el martes y camino para que el de Berga pueda entrar en la relación de futbolistas que intenten la machada en el Metropolitano.