Marc Bernal ya pone en pie el Spotify Camp Nou

Se hizo de rogar. Entre la fatídica lesión de la pasada temporada y la fase de readaptación al primer equipo en esta campaña, el primer gol de Marc Bernal ha tardado más de lo esperado. Pero, por fin, llegó. ¡Y de que manera!. Frente al Mallorca, en la recta final del encuentro, Marc sentó cátedra con un auténtico golazo.

La afición tenía ganas de ver una de esas acciones deslumbrantes de Marc Bernal. En las últimas semanas, el canterano había acumulado minutos e incluso había disfrutado de alguna que otra titularidad como claro reflejo de la evidente mejoría en sus prestaciones. Pero faltaba la guinda, ese detalle que dejara constancia que la mejor versión de Marc ya está al servicio de Flick, del equipo y, sobre todo, del barcelonismo que confía en la gran explosión de una de esas promesas destinadas a marcar época.

Ante el Mallorca, como es habitual en estos últimos partidos, Flick le volvió a dar la media hora final. Marc entró y se dedicó a mover el balón cada vez con más soltura, con más rapidez y, en especial, sin acumular una sola pérdida. Toda una garantía en el centro del campo.

Sin embargo, en las últimas valoraciones de Flick, el técnico germano le pedía más y más. Otro paso adelante no solo a nivel físico sino además reclamándole mayor capacidad para liderar al equipo. Marc recogió el guante y respondió a modo de crack con una de esas acciones individuales solo al alcance de los cracks. El Spotify Camp Nou acabó en pie..

Transcurría el minuto 83 cuando Marc Bernal recogió un pase de Fermín en el centro del campo y encaró una de esas jugadas individuales que a veces se le reclaman. Desplazó su más de 190 centímetros con el balón pegado a los pies, recortó a su marcador en el interior del área con suma elegancia y definió, con ayuda de un defensa, con enorme solvencia. Un golazo.

Al final del encuentro, reconocía que su primer gol será de esos que jamás se olvidan. "Es muy especial el primer gol. He visto que venía el pase de Fermín, no he dudado y he tirado para adelante. Como soy zurdo, recorto y marco. Estoy muy contento, son esos sueños que se tienen desde pequeño y se cumplen. Cuando he metido el gol he pensado en lo mal que lo pasé el año pasado y ahora es una satisfacción muy grande para mi familia".

Respecto a su evolución estos meses, Marc aseguró que cada vez se siente mejor. "Sabía que iría de menos a más, cogiendo ritmo a poco a poco. Ahora estoy en mejor forma, cogiendo más minutos y contento. Estamos en buena dinámica, ahora ya pensando en la ida de Copa frente al Atlético Madrid".