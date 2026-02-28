Marc Bernal, o cómo hacer olvidar a Frenkie De Jong

Frenkie De Jong es una pieza clave para Hansi Flick pero su baja obliga al entrenador alemán a buscar alternativas. Contra el Villarreal, Flick mostró dos maneras diferentes de suplir al ex-jugador del Ajax. Durante los primeros 67 minutos de juego, Marc Bernal fue el encargado de realizar las funciones de '6' y cuando el de Berga fue sustituido, Eric fue quién actuó de mediocentro.

Bernal, de 18 años, tenía el difícil papel de llenar el hueco de Frenkie y entenderse en el centro del campo con Olmo y Fermín. Los dos canteranos que normalmente pugnan por la mediapunta jugaron otra vez juntos y Bernal logró que no se notara que él era el único centrocampista puro de la alineación. Marc se entendió bien con Olmo que ejerció de '8' y ambos tuvieron la misión con conectar con el mediapunta, función que asumió con acierto Fermín.

Bernal sobresalió contra el Villarreal / Gorka Urresola

En los 67 minutos que estuvo en el campo Bernal tuvo 66 intervenciones y vio una tarjeta amarilla en el minuto 53. la amonestación llegó tras una falta táctica necesaria para frenar una transición vertical del Villarreal. El futbolista de 18 años acertó en el 90% de sus pases, la mayoría cortos y al primer toque.

Más allá de los números, la sensación es que Bernal asume con naturalidad la función de '6' y el equipo se encuentra cómodo con sus características. Bernal destaca por simplificar el juego y buscar que el balón circule a gran velocidad sin abusar de las conducciones.

Bernal se siente muy cómodo como '6' / Gorka Urresola

En la fase defensiva estuvo muy concentrado y atento para frenar las contras del Villarreal. En ataque no se desplegó tantos como en anteriores partidos asumiendo su responsabilidad de dotar de equilibrio al equipo.

Bernal va a más y el agujero que deja ahora Frenkie tiene que ser para él una oportunidad para dar un paso adelante. El jugador que el Barça fichó para su prebenjamín del Gimnàstic Manresa sumó ante el Villarreal su tercera titularidad del curso. Marc todavía no ha sumado un partido íntegro pero su progresión invita a pensar que lo logrará de manera inminente. Contra el equipo de Marcelino, el de Berga jugó 67 minutos, la que es su mejor marca de la temporada.

Con Pedri, Bernal solo pudo coincidir ante el Villarreal nueve minutos pero este entendimiento entre ambos puede crecer pronto. Se espera que en los próximos encuentros ambos puedan encajar y formar y una sociedad tan o más productiva como la que formaban De Jong y el tinerfeño.

El ritmo de Bernal cada vez es mayor y su autoconfianza también aumenta. Si la lesión queda ya como un sombrío recuerdo, todo hace pensar que el centrocampista catalán irá ganando números para consolidarse como titular.

No hay que olvidar que Bernal, como Lamine y Cubarsí, es un jugador nacido en el 2007 y por tanto es un futbolista todavía en edad juvenil.

Marc Bernal es la principal opción para suplir a De Jong en las seis semanas que puede estar ausente el internacional 'orange'. Eric Garcia y Marc Casadó son las otras dos alternativas. Eric jugó los últimos 23 minutos contra el Villarreal cumpliendo a la perfección el rol de '6' pero contra el Atlético no podrá jugar al estar sancionado.

Bernal celebra con Lamine su gol ante el Levante / Alberto Estévez / EFE

La otra alternativa pasa por Marc Casadó. Flick explicó que el de Sant pere de Vilamajor se perdió un entrenamiento dejando entever que ha sufrido molestias. Si está al 100% 'Casa' es otra alternativa de nivel para ejercer de '6'. Como tercera opción, Flick cuenta con Tommy Marqués, un futbolista que está en dinámica de primer equipo y que ya ha debutado a las órdenes de Flick.

De momento, Marc Bernal ha hecho olvidar a Frenkie. veremos si se logra con continuidad que la ausencia del internacional por los Países Bajos no resulte un problema para el equipo.