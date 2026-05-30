Marc Bernal: dos mensajes para el futuro

Marc Bernal fue uno de los grandes nombres propios en las primeras semanas de Hansi Flick como entrenador del FC Barcelona. El de Berga aprovechó las bajas en el centro del campo para ganarse al técnico alemán durante la pretemporada 2024/25 y hacerse un hueco en el once titular del primer equipo blaugrana con solo 17 años.

En la tercera jornada de la Liga, en el campo del Rayo Vallecano, sufrió esa fatídica y gravísima lesión de rodilla que le apartó 345 días, un año, de los terrenos de juego. Bernal sufrió un duro contratiempo en el peor momento posible y pasó por momentos muy complicados durante la recuperación tal como él mismo reconoció en SPORT. Pero no dejó de trabajar para volver más fuerte y demostrar que su esperanzadora irrupción no había sido casualidad.

Marc Bernal abandona el campo entre lágrimas y ayudado por el staff / SERGI CAPDEVILA

Marc afrontaba la temporada 2025/26 con el objetivo de volver a sentirse futbolista, ir adquiriendo ritmo de competición poco a poco y dar continuidad a su crecimiento personal y futbolístico. Ya se antojaba complicado que pudiera recuperar la titularidad en una medular con tanta competencia interna, pero sí que se esperaba que tuviera un rol relevante en el segundo tramo de la campaña. Así ha sido.

Un inoportuno esguince de tobillo le impidió participar en el tramo decisivo del curso, justo cuando el equipo más le necesitaba. Se perdió la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid en un momento en el que, debido a las otras bajas de la plantilla, era fundamental para Flick. Pero eso no puede restar nada de valor a su buen rendimiento en líneas generales en un segundo año en el primer equipo en el que ha exhibido, además de todas sus virtudes como pivote, su faceta goleadora (5 tantos).

Presente y futuro

En las últimas semanas, Bernal ha recibido dos 'mensajes' de cara al futuro. El primero, de Flick: ha jugado los últimos cinco partidos de la temporada del Barça. Las tres jornadas finales, ya con la Liga ganada y celebrada, como titular y jugándolo casi todo.

El míster blaugrana confía en él y, aunque el paso adelante de Gavi coloca al palaciego como gran favorito para acompañar a Pedri en la base del centro del campo y Frenkie de Jong ofrece un perfil contrastado en su demarcación, le ha demostrado en las últimas semanas que lo tiene muy en cuenta en la rotación. Es su ojito derecho.

"Le debo la vida a Flick. Confió en mí cuando solo tenía 17 años y siempre le estaré agradecido", declaró Bernal hace unos días en 'Catalunya Ràdio'.

Flick abraza a Marc Bernal / Javier Ferrándiz

El otro gesto hacia él lo ha tenido Luis de la Fuente. El técnico riojano no lo incluyó en la lista de la selección española absoluta para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues la competencia es máxima en la vigente campeona de Europa, pero sí que lo citó como parte del "grupo de apoyo" que desde este sábado 30 de mayo hasta el amistoso contra Irak del próximo jueves 4 de junio formará parte de la concentración de la Roja.

El perfil de los nueve futbolistas que forman este elenco es muy parecido: se trata de jugadores jóvenes a los que De la Fuente quiere ver de cerca para ver cómo se adaptan al grupo y conviven con los internacionales. Jon Martín, Gonzalo o Jesús Rodríguez son ejemplos de jugadores con mucho futuro por delante que, si todo va bien, darán mucho que hablar en futuras Eurocopas y Copas del Mundo.