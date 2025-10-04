"Marc Bernal puede ser el mediocentro del Barça para los próximos diez años"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, dejó muy clara su postura sobre la convocatoria de Marc Bernal en la sub'21 y acabó propiciando que saliera de la lista porque en el club blaugrana entienden que se corre un riesgo demasiado elevado con la recuperación de su rodilla. Flick ha estado muy encima de los progresos de Bernal estos últimos meses y ha querido gestionar personalmente su vuelta a los terrenos de juego para forjar un futbolista que puede ser decisivo para el futuro. "Bernal puede ser el mediocentro del Barça para los próximos diez años" ha explicado internamente en más de una ocasión el técnico alemán por la fe que tiene en este jugador.

Flick quedó prendado de Marc Bernal en la pretemporada del curso pasado. A pesar de su juventud, apostó por él desde el inicio de los amistosos y comenzó jugando la Liga con el canterano de titular por delante de la defensa, un desafío que nadie presagiaba a pesar de que Bernal siempre había sido catalogado en el fútbol base blaugrana como claro futbolista para el primer equipo. Nadie tiene dudas, pero Flick dio ese paso adelante para darle la oportunidad con el convencimiento de que podía ganarse la titularidad a pesar de la juventud.

La mala fortuna hizo que Marc Bernal se rompiese los ligamentos de la rodilla jugando en el campo del Rayo Vallecano. Hasta ese momento, había sorprendido a todo el mundo e, incluso, dejó con la boca abierta a Pep Guardiola en el partido de pretemporada que jugaron Barça y City en Estados Unidos. Fue una lesión horrible que truncaba un proyecto más que ilusionante, pero la recuperación del chico ha sido realmente buena y está físicamente muy fuerte.

Tan bien iba, que Marc Bernal pudo dhaber regresado ya en el Joan Gamper ante el Como. Venía entrenándose al mismo nivel que sus compañeros durante algunas semanas y pudo tener su premio, pero Hansi Flick no quiso arriesgarse. Solo iba a jugar una vez pasado el año desde su operación. Y así fue como debutó esta temporada en la que Bernal deberá lidiar con muchísima competencia y con el handicap de ir recuperando el ritmo poco a poco.

Durante el verano, incluso, hubo dudas sobre su futuro. A la dirección deportiva llegaron numerosas e interesantes propuestas de cesión y Deco llegó a dudar en algún momento para que Bernal pudiera tener más minutos en un año que puede ser complicado en este Barça. Pero Flick no quiso. Exponerle a una cesión -el Betis era el más interesado- para que lo exprimiesen con el máximo de minutos cuando su rodilla aún está en proceso de coger ritmo era demasiado riesgo. Y Bernal se quedó. Y tuvo dorsal como así se lo prometieron. Y Flick le dio, incluso, minutos en el importantísimo duelo ante el PSG y va a seguir augmentando su presencia, convencido de que puede ir para crack si nada se tuerce.

El técnico alemán protegió a Marc Bernal claramente de la llamada de la selección sub'21. Tanto él como su cuerpo técnico han tenido que frenar sus impulsos para dar más minutos a Bernal y ahora no podían permitirse el lujo de que sufriera algún percance con la selección. Y todo pudo solucionarse. Porque el alemán desea forjar un crack que perdure en el tiempo en el equipo blaugrana. Y tiene la convicción de que Bernal no fallará y puede marcar una época en el Barça.