FC BARCELONA
Marc Bernal lleva el ADN Barça a Berga con la segunda edición de su campus
Del 29 de junio al 4 de julio, el joven centrocampista azulgrana compartirá entrenamientos, valores y metodología formativa con niños y niñas de 6 a 14 años
El balón volverá a rodar en Berga bajo la mirada de uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera del FC Barcelona. Del 29 de junio al 4 de julio, en horario de 8:30 a 14:00 horas, el Campus Marc Bernal celebrará su segunda edición en las instalaciones del C.E. Berga, el club y la ciudad donde el actual centrocampista azulgrana dio sus primeros pasos en el fútbol.
Tras la buena acogida de la primera edición, el proyecto se consolida como una propuesta de referencia para que niños y niñas disfruten de una experiencia deportiva y formativa durante el verano.
Mucho más que fútbol
Dirigido a participantes de entre 6 y 14 años, el campus ha sido diseñado por profesionales del sector junto al propio Marc Bernal. El objetivo es ofrecer sesiones de entrenamiento orientadas a potenciar la mejora técnica y táctica individual, sin dejar de lado el juego colectivo y una metodología inspirada en el fútbol formativo de la entidad azulgrana.
La inscripción incluye el equipamiento oficial del campus, desayuno diario, actividades recreativas, acceso a la piscina y seguro de deportista, garantizando que los participantes dispongan de todos los recursos necesarios para disfrutar de la experiencia con la máxima comodidad y seguridad.
Más allá del aspecto deportivo, el campus nace con la voluntad de fomentar valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y la convivencia. Para ello, las sesiones matinales de entrenamiento se complementarán con actividades lúdicas y formativas, ofreciendo a los participantes una experiencia integral en un entorno educativo y de diversión.
Un campus con la implicación directa de Marc Bernal
Uno de los principales atractivos de esta segunda edición será la participación activa del futbolista durante el desarrollo del campus. Bernal estará presente en diferentes momentos de la semana, compartiendo entrenamientos con los participantes y siguiendo de cerca la evolución de las distintas actividades.
Con ello, el centrocampista reafirma su compromiso con la formación de los más jóvenes, devolviendo al fútbol base parte de lo que él mismo recibió en sus inicios. Una oportunidad única para aprender, disfrutar y crecer de la mano de uno de los talentos con más futuro del fútbol catalán.
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