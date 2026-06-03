Marc Bernal, listo para el gran salto

"Esta lesión es de lo peor que puede vivir un futbolista, pero de todo se puede volver. Te comes mucho la cabeza cuando ves que no estás al nivel de tus compañeros y estoy muy orgulloso de haber recuperado el nivel".

Marc Bernal (19 años) ha vuelto a sentirse futbolista esta temporada y la acabará con un impulso inesperado: tener la posibilidad de debutar con la selección absoluta.

El mediocampista es uno de los 9 jugadores de apoyo que llamó Luis de la Fuente para completar la preparación antes de viajar a América junto a Gonzalo (Madrid), Javi Rodríguez (Celta), Jesús Rodríguez Como 1907), Leo Román (RCD Mallorca), Beñat Turrientes, Jon Martín y Sergio Gómez (Real Sociedad).

Todos ellos tienen opciones de participar en el primer partido amistoso que disputará la Roja en Riazor el jueves contra Irak. Hay que tener en cuenta que varios jugadores se están ejercitando al margen del grupo -Lamine, Nico Williams y Víctor Muñoz- y los que participaron en la final de Champions (Merino, Zubimendi, Raya, Fabián) se han incorporado más tarde.

Marc Bernal en su debut con la selección española sub-21 // RFEF / JORDI CARNÉ

¿Tiene opciones de poder acabar jugando el Mundial?

A pesar de que los nueve jugadores de apoyo están siendo uno más durante estos primeros días de entrenamiento, ninguno de ellos estará en el Mundial.

Aunque se produzca una lesión u otra causa de baja entre los 26, ninguno de ellos fue incluido en la lista previa de 55 candidatos. Esta primera selección, exigida por el reglamento de la FIFA, funciona como un límite legal: quien no figure en ella queda automáticamente fuera de la convocatoria para el Mundial.

Con este escenario, Bernal deberá conformarse con la posibilidad de debutar con España ante Irak y la idea es que jugue unos minutos antes de empezar las vacaciones. Sería un buen colofón para una temporada en la que ya se estrenó con la sub'21 y ha terminado con muy buen sabor de boca.

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Flick tardó en darle continuidad, pero una lesión muscular de De Jong le permitió tener su momento. Bernal tuvo minutos en partidos importantes de la Champions, pero una lesión en el tobillo torció su gran momento de la temporada y Gavi cogió el relevo. Ya con LaLiga ganada, Bernal sumó varias titularidades para seguir recuperando sensaciones.